В связи с высоким спросом Token Cat Limited объявила о подписании соглашения о трансграничном сотрудничестве в области продаж с Ouyi Industrial CO.,Limited на сумму $ 1 млрд

ПЕКИН, 21 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Token Cat Limited (Nasdaq: TC, именуемая в дальнейшем «Компания») сегодня объявила о подписании рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве с Ouyi Industrial CO.,Limited («Ouyi»). Обе стороны будут совместно создавать облачную платформу трансграничной цепочки поставок для дальнейшего расширения присутствия Компании на мировом рынке. Согласно плану обеих сторон, в течение следующих трех лет благодаря данному сотрудничеству совокупный объем зарубежных продаж должен достичь $1 млрд.

Это сотрудничество направлено на интеграцию основных преимуществ обеих сторон в цепочку поставок, товарные ресурсы и международные рынки. Компания будет в полной мере использовать свой потенциал поставок запасных частей для легковых автомобилей и портфеля продуктов для продаж автомобилей, аксессуаров и автомобильных услуг. Ouyi, располагающая уже сложившейся системой зарубежных каналов продаж, имеющая опыт международной торговли и возможности реализации на местных рынках, поможет Компании ускорить выход на быстрорастущие рынки по всему миру.

Обе стороны планируют использовать полномасштабное цифровое управление, начиная с демонстрации продукта, совместных продаж, трансграничной логистики, управления складами и дистрибуцией и заканчивая постпродажной поддержкой через облачную платформу трансграничной цепочки поставок. В будущем платформа также станет глобальным каналом поставок для новых бизнес-модулей Компании, включая потенциальный экспорт автомобилей, ключевые компоненты для электромобилей и другие бизнес-направления, которые Компания может приобрести или интегрировать в будущем.

Это сотрудничество укрепляет базу Компании в области капитализации, цифровизации и глобализации, повышая рентабельность международной деятельности и доходы от зарубежных продаж. Обе стороны ожидают роста эффективности платформы и оптимизации продукта для повышения глобальной конкурентоспособности и поддержки устойчивого роста.

Положение о «безопасной гавани»

Настоящее положение содержит прогнозные заявления, как это определяется в Разделе 21E Закона о фондовых биржах 1934 года и Закона США о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 года (Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934 and the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Эти заявления, в том числе касающиеся планов и перспектив Компании, идентифицируются такими терминами, как «может», «будет», «должно», «ожидается», «предполагается» и аналогичными выражениями. Они основаны на текущих ожиданиях и рыночных условиях и связаны с рисками и неопределенностями, не зависящими от Компании. Более подробная информация об этих рисках включена в документы Компании, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению прогнозных заявлений, за исключением случаев, предусмотренных законом.