En raison d'une forte demande, Token Cat Limited a annoncé la signature d'un accord de coopération commerciale transfrontalière d'un montant de 1 milliard de dollars avec Ouyi Industrial CO.,Limited.

PÉKIN, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Token Cat Limited (Nasdaq : TC, ci-après dénommée l'« entreprise ») a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord-cadre de coopération stratégique avec Ouyi Industrial CO.,Limited (« Ouyi »). Les deux parties construiront conjointement une plateforme dans le cloud pour la chaîne d'approvisionnement transfrontalière afin d'étendre la présence de l'entreprise sur le marché mondial. Selon le plan établi par les deux parties, cette coopération devrait permettre d'atteindre un montant cumulé de ventes à l'étranger d'un milliard de dollars au cours des trois prochaines années.

Cette coopération vise à intégrer les avantages fondamentaux des deux parties dans la chaîne d'approvisionnement, les ressources en produits et les marchés internationaux. L'entreprise exploitera pleinement sa capacité d'approvisionnement en pièces détachées de voitures particulières et son portefeuille de produits de vente d'automobiles, d'accessoires et de services automobiles. Ouyi, qui s'appuie sur son système mature de distribution à l'étranger, son expérience du commerce international et ses capacités d'exécution sur le marché local, aidera l'entreprise à accélérer son entrée sur les marchés à forte croissance dans le monde entier.

Les deux parties prévoient de mettre en place une gestion numérique complète, depuis la présentation des produits, les ventes collaboratives, la logistique transfrontalière, la gestion des entrepôts et de la distribution jusqu'au service après-vente, grâce à la plateforme dans le cloud de la chaîne d'approvisionnement transfrontalière. À l'avenir, la plateforme deviendra également un canal de distribution mondial pour les nouveaux modules commerciaux de l'entreprise, notamment les exportations potentielles de véhicules, les composants clés des véhicules électriques et d'autres secteurs d'activité que l'entreprise pourrait acquérir ou intégrer à l'avenir.

Cette coopération renforce les piliers de l'entreprise que sont la capitalisation, la numérisation et la mondialisation, en stimulant les revenus et la rentabilité à l'échelle internationale. Les deux parties s'attendent à ce que l'amélioration de l'efficacité de la plateforme et l'optimisation des produits renforcent la compétitivité mondiale et soutiennent une croissance durable.

