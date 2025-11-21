W związku z dużym popytem spółka Token Cat Limited ogłosiła podpisanie umowy o współpracy w zakresie sprzedaży transgranicznej o wartości 1 mld dolarów z Ouyi Industrial CO., Limited

PEKIN, 21 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Spółka Token Cat Limited (Nasdaq: TC, zwana dalej „"Spółką") ogłosiła dzisiaj podpisanie strategicznej umowy ramowej o współpracy z Ouyi Industrial CO.,Limited („Ouyi"). Obie strony wspólnie zbudują platformę chmurową transgranicznego łańcucha dostaw, która pozwoli na dalsze rozszerzenie działalności spółki na rynku globalnym. Zgodnie z planem obu stron, oczekuje się, że dzięki tej współpracy w ciągu najbliższych trzech lat łączna wartość sprzedaży zagranicznej osiągnie 1 mld dolarów.

Celem tej współpracy jest wykorzystanie kluczowych atutów obu stron w zakresie łańcucha dostaw, zasobów produktowych i rynków międzynarodowych. Spółka zamierza w pełni wykorzystać swoje możliwości dostawcze w zakresie części zamiennych do samochodów osobowych oraz portfolio produktów obejmujące sprzedaż samochodów, sprzedaż akcesoriów i usługi motoryzacyjne. Z kolei Ouyi, wykorzystując swój dojrzały system kanałów dystrybucji zagranicznej, doświadczenie w handlu międzynarodowym oraz możliwości realizacji na rynkach lokalnych, pomoże Spółce przyspieszyć wejście na szybko rozwijające się rynki na całym świecie.

Obie strony planują wdrożyć kompleksowe zarządzanie cyfrowe, od ekspozycji produktów, sprzedaży partnerskiej, logistyki transgranicznej, zarządzania magazynami i dystrybucją, po obsługę posprzedażową za pośrednictwem platformy chmurowej do obsługi transgranicznego łańcucha dostaw. W przyszłości platforma ta stanie się również globalnym kanałem dystrybucji dla nowych modułów biznesowych Spółki, w tym potencjalnego eksportu pojazdów, kluczowych podzespołów pojazdów elektrycznych oraz innych linii produktowych, które Spółka może w przyszłości nabyć lub zintegrować.

Współpraca ta wzmacnia filary kapitalizacji, cyfryzacji i globalizacji Spółki, zwiększając międzynarodowe przychody i rentowność. Obie strony oczekują poprawy wydajności platformy i optymalizacji produktów, co pozwoli zwiększyć globalną konkurencyjność i przyczyni się do zrównoważonego wzrostu.

Oświadczenie Safe Harbor

Niniejszy komunikat zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu art. 21E amerykańskiej ustawy z 1934 r. o obrocie papierami wartościowymi (Securities Exchange Act) oraz amerykańskiej ustawy z 1995 r. o reformie prywatnych sporów dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act). Identyfikacji takich wypowiedzi, w tym dotyczących planów i perspektyw Spółki, służą takie terminy, jak „może", „będzie", „oczekuje się", „spodziewa się", „uważa" itp. Opierają się one na aktualnych oczekiwaniach i warunkach rynkowych oraz wiążą się z ryzykiem i niepewnością, na które Spółka nie ma wpływu. Więcej informacji na temat tego ryzyka znajduje się w dokumentach przedłożonych przez Spółkę amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd (Securities and Exchange Commission). Spółka nie ma obowiązku aktualizowania wypowiedzi prognozujących, za wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.