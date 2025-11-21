Vzhľadom na silný dopyt podpisuje Token Cat Limited dohodu o cezhraničnej obchodnej spolupráci s Ouyi Industrial CO., Limited v hodnote 1 miliardy USD.
News provided byToken Cat Limited
Nov 21, 2025, 09:38 ET
PEKING, 21. november 2025 /PRNewswire/ –Spoločnosť Token Cat Limited (Nasdaq: TC, ďalej len „spoločnosť") dnes informovala o podpísaní rámcovej dohody o strategickej spolupráci so spoločnosťou Ouyi Industrial CO., Limited („Ouyi"). Obe strany spoločne vybudujú cloudovú platformu pre cezhraničný dodávateľský reťazec s cieľom ďalej rozširovať obchodné pôsobenie spoločnosti na globálnom trhu. Podľa plánu oboch strán by mala táto spolupráca dosiahnuť v nasledujúcich troch rokoch kumulatívny objem zahraničného predaja vo výške 1 miliardy USD.
Cieľom spolupráce je integrovať základné výhody oboch strán v oblasti dodávateľského reťazca, produktových zdrojov a na medzinárodných trhoch. Spoločnosť naplno využije svoju dodávateľskú kapacitu v oblasti náhradných dielov pre osobné automobily a produktové portfólio predaja automobilov, príslušenstva a poskytovania automobilových služieb. Spoločnosť Ouyi, ktorá sa spolieha na svoj rozvinutý systém zahraničných kanálov, skúsenosti s medzinárodným obchodom a schopnosti realizácie lokálnych trhov, pomôže spoločnosti urýchliť jej vstup na rýchlo rastúce trhy po celom svete.
Obe strany plánujú realizovať komplexné digitálne riadenie, od vystavovania produktov, cez kolaboratívny predaj, cezhraničnú logistiku, riadenie skladov a distribúcie až po popredajnú podporu prostredníctvom cloudovej platformy pre cezhraničný dodávateľský reťazec. V budúcnosti sa platforma zároveň stane globálnym dodávateľským kanálom pre nové obchodné moduly spoločnosti vrátane potenciálneho exportu vozidiel, kľúčových komponentov elektrických vozidiel a ďalších obchodných línií, ktoré môže spoločnosť budúcnosti získať alebo integrovať.
Táto spolupráca upevňuje piliere spoločnosti, ktorými sú kapitalizácia, digitalizácia a globalizácia, čím zvyšuje medzinárodné príjmy a ziskovosť. Obe strany očakávajú zlepšenie efektivity platformy a optimalizáciu produktov s cieľom zvýšiť globálnu konkurencieschopnosť a podporiť udržateľný rast.
Vyhlásenie o bezpečnom prístave
Táto správa obsahuje výhľadové vyhlásenia v zmysle § 21E zákona o burze cenných papierov z roku 1934 a zákona o reforme súdnych sporov v oblasti súkromných cenných papierov v USA z roku 1995. Tieto vyhlásenia, vrátane tých, ktoré sa týkajú plánov a výhľadu spoločnosti do budúcnosti, sú označené výrazmi ako „môže", „bude", „očakáva sa", „predpokladá sa", „verí" a podobne. Sú založené na aktuálnych očakávaniach a trhových podmienkach a zahŕňajú riziká a neistoty, ktoré spoločnosť nemôže ovplyvniť. Podrobnejšie informácie o týchto rizikách sú uvedené v dokumentoch spoločnosti predložených Komisii pre cenné papiere a burzy USA. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktualizovanie výhľadových vyhlásení, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon.
Share this article