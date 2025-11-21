Debido a la fuerte demanda, Token Cat Limited anunció la firma de un acuerdo de cooperación comercial transfronteriza por valor de 1.000 millones de dólares con Ouyi Industrial CO., Limited.

PEKÍN, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Token Cat Limited (Nasdaq: TC, en adelante, la "Compañía") anunció hoy que ha firmado un acuerdo marco de cooperación estratégica con Ouyi Industrial CO., Limited ("Ouyi"). Ambas partes crearán de forma conjunta una plataforma en la nube para la cadena de suministro transfronteriza con el fin de ampliar aún más la presencia comercial de la empresa en el mercado mundial. Según el plan de ambas partes, se espera que esta cooperación alcance un volumen de ventas acumulado en el extranjero de 1.000 millones de dólares en los próximos tres años.

Esta cooperación tiene como objetivo integrar las principales ventajas de ambas partes en la cadena de suministro, los recursos de productos y los mercados internacionales. La compañía aprovechará al máximo su capacidad de suministro en el mercado de repuestos para automóviles de pasajeros y su cartera de productos de venta de automóviles, venta de accesorios y servicios automotrices. Ouyi ayudará a la compañía a acelerar su entrada en mercados de alto crecimiento en todo el mundo gracias a su consolidado sistema de canales en el extranjero, su experiencia en operaciones comerciales internacionales y su capacidad de ejecución en los mercados locales.

Ambas partes tienen previsto implementar una gestión digital integral que abarque desde la exposición de productos, las ventas colaborativas, la logística transfronteriza, la gestión de almacenes y distribución hasta la asistencia posventa a través de la plataforma en la nube de la cadena de suministro transfronteriza. En el futuro, la plataforma también se convertirá en un canal de distribución mundial para los nuevos módulos de negocio de la empresa, incluidas las posibles exportaciones de vehículos, los componentes clave de los vehículos eléctricos y otras líneas de negocio que la empresa pueda adquirir o integrar en el futuro.

Esta cooperación refuerza los pilares de capitalización, digitalización y globalización de la empresa, lo que impulsa los ingresos y la rentabilidad internacionales. Ambas partes esperan que la mejora de la eficiencia de la plataforma y la optimización de los productos aumenten la competitividad global y respalden el crecimiento sostenible.

FUENTE Token Cat Limited