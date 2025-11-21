Didorong Tingkat Permintaan yang Pesat, Token Cat Limited Mengumumkan Kerja sama Penjualan Lintasnegara Senilai $1 Miliar dengan Ouyi Industrial CO.,Limited.

BEIJING, 21 November 2025 /PRNewswire/ -- Token Cat Limited (Nasdaq: TC, "Perusahaan") hari ini meresmikan kemitraan strategis dengan Ouyi Industrial CO.,Limited ("Ouyi"). Kedua pihak akan bekerja sama membangun platform komputasi awan untuk rantai pasok lintasnegara yang memperluas jangkauan bisnis Token Cat di pasar global. Kemitraan strategis ini menargetkan penjualan di pasar luar negeri senilai US$1 miliar dalam tiga tahun ke depan.

Kemitraan strategis ini menyatukan keunggulan kedua perusahaan dalam rantai pasok, sumber daya produk, serta pasar internasional. Token Cat akan memaksimalkan pasokan produk di pasar suku cadang aftermarket mobil penumpang, serta portofolio produk penjualan mobil, aksesori, dan layanan otomotif. Sementara, Ouyi akan memanfaatkan jaringannya di pasar luar negeri, pengalaman bisnis internasional, dan kemampuan eksekusi bisnis di pasar lokal guna membantu Token Cat mempercepat ekspansi ke pasar global yang berkembang pesat.

Kedua pihak ingin mewujudkan pengelolaan digital secara menyeluruh—mulai dari tampilan produk, kerja sama penjualan, logistik lintasnegara, manajemen gudang dan distribusi, hingga layanan purnajual—melalui platform komputasi awan untuk rantai pasok lintasnegara. Ke depan, platform ini juga akan menjadi saluran pengiriman produk di pasar global untuk modul bisnis baru Token Cat, termasuk potensi ekspor kendaraan, komponen utama mobil listrik, serta lini bisnis lain yang kemungkinan diakuisisi atau diintegrasikan Token Cat pada masa mendatang.

Kerja sama ini memperkuat pilar kapitalisasi, digitalisasi, dan globalisasi Token Cat sehingga dapat mendorong pendapatan internasional dan profitabilitas. Kedua pihak akan meningkatkan efisiensi platform dan mengoptimalisasi produk guna meningkatkan daya saing global dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

