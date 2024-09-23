هايسنس تبدأ الإنتاج الضخم من أجهزة تلفزيون الليزر 150 بوصة

تشينغداو، الصين, 23 سبتمبر 2024 / PRNewswire / -- تحت عنوان "ضوء المستقبل"، عقد مؤتمر تطوير تكنولوجيا الصناعة وعرض الليزر لعام 2024 في تشينغداو بالصين في 19 سبتمبر 2024. وأثناء عرض العديد من الإنجازات الجديدة في تقنيات العرض بالليزر، عرض المؤتمر أفكارًا جديدة للتطوير المبتكر للعرض بالليزر من أبعاد متعددة بما في ذلك السيناريوهات والمنتجات والتقنيات والصناعات في إعادة بناء عالم العرض بتقنية الليزر للعقد المقبل.

2024 Laser Display Technology and Industry Development Conference was titled ‘Light of The Future’ Dennys Li, President of Hisense Visual Technology, delivered a keynote speech at the conference

وبصفتها علامة تجارية رائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية والأجهزة المنزلية، أعلنت هايسنس رسميًا في المؤتمر أن تلفزيون هايسنس ليزر 150 بوصة سيتم إنتاجه الآن بكميات كبيرة. تضاعف استهلاك أجهزة التلفزيون 100 بوصة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تعد أجهزة التلفزيون الليزرية واحدة من أكبر القوى الدافعة. ووفقًا لـ Dennys Li، رئيس Hisense Visual Technology، فقد عززت أجهزة التلفزيون الليزرية على مر السنين شعبية الشاشات الكبيرة بين الأسر في تحقيق مجموعة واسعة من التصاميم المبتكرة مثل الشاشات القابلة للتقليب والرفع. وستتعاون هايسنس بشكل وثيق مع شركاء الصناعة في التقدم المستقبلي لتكنولوجيا الشاشة لتوسيع تجارب المستهلكين في المشاهدة.

هايسنس تقود 'ضوء المستقبل'

لقد تمكنت حيوية الابتكار اللامتناهية في عرض الليزر من إعادة بناء تكنولوجيا العرض بجهد من الصناعة بأكملها. وبالإضافة إلى مختلف مجالات العروض التقليدية، فإن تمكين العرض بالليزر ينقل كل شيء مثل الترفيه المنزلي وحياة السيارة والإبداع الفني إلى مستوى أعلى.

تعد إمكانية التكيف مع المشهد الغني لعرض الليزر من هايسنس قادرة على الانخراط في مجالات أكثر تقسيمًا لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من المحترفين. وتشمل التطورات المزيد من شاشات الألعاب المهنية، وأساليب الإبداع الفني الجديدة للضوء والظل، وعروض السياحة الثقافية المعززة، والآن أيضًا الدخول إلى مجال إنتاج الأفلام الاحترافية.

تستمر تلفزيونات الليزر من هايسنس في ممارسة ميزة الشاشات الكبيرة للغاية، وكسر القيود المفروضة على المساحة واللون والتكلفة. وحيثما يوجد جهاز عرض ليزري، توجد سينما. وأجهزة العرض الذكية التي تركز على قابلية النقل تجعل ذلك ممكنًا للجميع. في حين يمكن تقليل حجم مضيف التلفزيون الليزري إلى حد كبير إلى حجم قريب من iPad، مما قد يحقق غيابًا كاملًا من خلال التكامل مع الأثاث المنزلي. وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم مستقبل عرض الليزر المزيد من تفاعل الذكاء الاصطناعي، وتوفير الطاقة وصديق للبيئة. مع الذكاء الاصطناعي، سوف تلعب أجهزة التلفزيون الليزرية المستقبلية وأجهزة العرض الليزرية دور خادم الحياة الذكية المخصصة لخدمة الأسرة الحديثة بأكملها.

الشباب والشاشة الكبيرة كاتجاهات جديدة

التميز بالشبابية والجو الملائم والشاشة الكبيرة والسيناريو هي أحدث الميزات الشائعة للمستهلكين عند التسوق لأجهزة التلفزيون الليزر. إن التغطية المتسارعة لعرض الليزر في جميع سيناريوهات الحياة تجعل مشاهدة الأفلام المنزلية والمشاهد الرياضية الغامرة أكثر شيوعًا. وتتغير العوامل التي تؤثر على قرارات الاستهلاك لمنتجات الليزر أيضًا مع التوسع وتطوير سيناريوهات متعددة.

في السنوات الأخيرة، اكتسبت منتجات العرض الليزري من هايسنس اعترافًا أكبر بالسوق وحصلت على ثناء كبير من وسائل الإعلام الصناعية بأدائها الممتاز. حصة سوق الشحن العالمية من تلفزيونات الليزر من هايسنس تصل إلى 58.4٪، وتحتل المركز الأول في العالم. في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية هذا العام في الولايات المتحدة، فاز نظام Hisense In-Vehicle Projection System بجائزة "CES 2024 Innovation Award". بينما في الآونة الأخيرة في معرض IFA في ألمانيا، ظهرت مجموعة تلفيزيونات عرض الليزر من هايسنس بشاشات عملاقة بطول 100 بوصة لأول مرة، وفازت بجائزة "جائزة الذهب لتكنولوجيا عرض الشاشة الكبيرة".

مع اتجاه الشاشات الكبيرة التي أصبحت تدريجيًا التيار الرئيسي الجديد، فإن تلفزيون عرض الليزر من هايسنس البالغ 150 بوصة سوف يلبي بشكل أكبر طلب الاستهلاك على أجهزة تلفزيون الليزر ذات الشاشة الكبيرة. من خلال التزامها بـ "التكنولوجيا التي تركز على المستخدم" و"الجودة المطلقة"، ستواصل هايسنس وضع المستهلكين في المركز، وتعزيز الاتصالات مع المزيد من المستخدمين على مستوى العالم وتوفير تجارب المعيشة المنزلية كاملة السيناريو التي تتجاوز التوقعات.

نبذة عن هايسنس

تعتبر هايسنس إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة يويفا يورو 2024 (UEFA EURO 2024™‎). تحتل هايسنس، وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة، وذلك في عام 2023 والربع الأول من عام 2024. حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2510908/Dennys_Li_President_Hisense_Visual_Technology_delivered_a_keynote_speech.jpg