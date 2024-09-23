Hisense начинает серийное производство 150-дюймовых лазерных телевизоров

ЦИНДАО, Китай, 23 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- 19 сентября 2024 года в Циндао (Китай) состоялась конференция по развитию технологии и промышленного производства лазерных дисплеев 2024 года (2024 Laser Display Technology and Industry Development Conference) под девизом «Свет будущего» (Light of The Future). На конференции были представлены многочисленные новые достижения в области технологии лазерных дисплеев и обсуждены различные аспекты идей дальнейшего инновационного развития лазерных дисплеев, включая сценарии, продукты, технологии и отрасли, призванные реформировать мир дисплеев с помощью лазерных технологий в следующем десятилетии.

2024 Laser Display Technology and Industry Development Conference was titled ‘Light of The Future’ Dennys Li, President of Hisense Visual Technology, delivered a keynote speech at the conference

Компания Hisense, являющаяся ведущими мировым брендом в области электроники и бытовой техники, официально объявила на конференции о начале серийного выпуска 150-дюймовых лазерных телевизоров Hisense. В последние годы спрос на телевизоры с диагональю 100 дюймов растет в геометрической прогрессии, причем одной из его главных движущих сил являются лазерные телевизоры. По словам Денниса Ли (Dennys Li), президента компании Hisense Visual Technology, на протяжении многих лет лазерные телевизоры способствовали росту популярности больших экранов в семьях, реализуя широкий спектр инновационных конструкций, таких как сворачивающиеся и поднимаемые экраны. Hisense будет тесно сотрудничать с отраслевыми партнерами над дальнейшим развитием экранных технологий с целью расширения возможностей просмотра программ для пользователей.

Hisense ведет за собой «Свет будущего»

Безграничный инновационный потенциал лазерных дисплеев был реализован в ходе реконструкции технологии отображения усилиями всей отрасли. В дополнение к различным областям применения традиционных дисплеев, возможности лазерных дисплеев выводят такие сферы, как домашние развлечения, жизнь за рулем и художественное творчество, на качественно новый уровень.

Благодаря гибкой функциональной адаптивности лазерные дисплеи Hisense покоряют все новые сегменты рынка, удовлетворяя специфические потребности широкого круга профессиональных пользователей. Среди последних новшеств — более профессиональные игровые дисплеи, новые методы создания художественных эффектов игры света и тени, усовершенствованные дисплеи для культурного туризма, а теперь еще и выход на рынок профессионального кинопроизводства.

Лазерные телевизоры Hisense продолжают использовать преимущества сверхбольших экранов, преодолевая ограничения, связанные с пространством, цветом и стоимостью. Где есть лазерный проектор — есть собственный кинотеатр. Умные проекторы портативного формата открывают такую возможность для всех. Поскольку объем корпуса лазерного телевизора может быть уменьшен почти до размера iPad, в перспективе это позволит достичь полной невидимости за счет интеграции в домашнюю обстановку. Кроме того, лазерные дисплеи будущего расширят взаимодействие с ИИ и постепенно станут все более энергосберегающими и экологически чистыми. Благодаря искусственному интеллекту лазерные телевизоры и лазерные проекторы следующих поколений будут играть роль интеллектуальных дворецких, призванных обслуживать всю современную семью.

Молодежный дизайн и большой экран как новые тенденции

Среди новейших трендов, играющих важную роль при покупке лазерных телевизоров, тон задают такие, как «молодежный дизайн», «атмосферность», «большой экран» и «сценарный принцип работы». Ускоренное проникновение лазерных дисплеев во все сферы жизни делает все более привычной сцену увлеченного просмотра семьей фильма или спортивного состязания в домашнем кинотеатре. Факторы, влияющие на принятие решений о приобретении лазерной техники, также меняются по мере распространения и пополнения сценариев применения.

В последние годы лазерные дисплеи Hisense завоевали большую популярность на рынке и получили высокую оценку отраслевых СМИ благодаря своим превосходным эксплуатационным характеристикам. Доля лазерных телевизоров Hisense на мировом рынке достигла 58,4%, прочно заняв первое место в мире. В этом году на выставке потребительской электроники (Consumer Electronics Show, CES) в США автомобильная проекционная система Hisense получила награду за инновацию «CES 2024 Innovation Award». А недавно на выставке IFA в Германии была впервые представлена линейка лазерных телевизоров Hisense с гигантскими 100-дюймовыми экранами, удостоенная «Золотой награды за технологию отображения на большом экране» (Gold Award for Large Screen Display Technology).

С учетом постепенного превращения гигантских экранов в новый мейнстрим, 150-дюймовый лазерный телевизор Hisense сможет еще лучше удовлетворить спрос на лазерные телевизоры с большим экраном. Неизменно следуя принципам «Технология, ориентированная на пользователя» и «Высочайшее качество», компания Hisense будет и впредь ставить запросы потребителя во главу угла, укрепляя связи с растущим сообществом пользователей во всем мире и предлагая комплексные решения для бытовых сценариев, превосходящие все ожидания.

О компании Hisense

Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов бытовой техники и потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом полугодии 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2510908/Dennys_Li_President_Hisense_Visual_Technology_delivered_a_keynote_speech.jpg