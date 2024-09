A Hisense começará a produção em massa das TVs a laser de 150 polegadas

QINGDAO, China, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Intitulada "Luz do Futuro", a Conferência de Tecnologia de Display a Laser e Desenvolvimento Industrial de 2024 ocorreu em Qingdao, na China, em 19 de setembro de 2024. Enquanto mostrava muitas novas conquistas em tecnologias de display a laser, a conferência explorou novas ideias para o seu desenvolvimento de várias dimensões, incluindo cenários, produtos, tecnologias e setores para reconstruir o mundo dos displays com tecnologia a laser para a próxima década.

A Conferência de Tecnologia de Exibição a Laser e Desenvolvimento da Indústria de 2024 foi intitulada 'Luz do Futuro’ (PRNewsfoto/Hisense) Dennys Li, presidente da Hisense Visual Technology, fez um discurso de abertura na conferência. (PRNewsfoto/Hisense)

Como marca líder mundial em produtos eletrônicos e eletrodomésticos, a Hisense anunciou oficialmente na conferência que a TV a laser de 150 polegadas da Hisense deverá agora ser produzida em massa. O consumo de TVs de 100 polegadas tem se multiplicado exponencialmente nos últimos anos, com as TVs a laser sendo um dos maiores impulsionadores. De acordo com Dennys Li, presidente da Hisense Visual Technology, com o passar dos anos, as TVs a laser têm promovido a popularidade das telas grandes entre as famílias ao concretizar uma grande variedade de designs inovadores, como as telas roláveis e de elevação. A Hisense cooperará de perto com parceiros do setor no desenvolvimento futuro da tecnologia de tela para ampliar as experiências de visualização dos clientes.

A Hisense lidera a "Luz do Futuro"

A vitalidade inovadora infinita do display a laser foi percebida na reconstrução da tecnologia do display com o esforço de todo o setor. Além dos vários campos de displays tradicionais, o fortalecimento do display a laser leva tudo, como entretenimento doméstico, experiência automotiva e criação artística a um nível superior.

A rica adaptabilidade de cena do display a laser da Hisense deve penetrar ainda mais campos segmentados para atender às necessidades de uma ampla variedade de profissionais. Os avanços incluem mais displays mais profissionais para jogos, novos métodos de criação artística de luz e sombra, displays de turismo cultural aprimorado e também agora a entrada ao campo da produção cinematográfica profissional.

As TVs a laser da Hisense continuam a exercer a vantagem de telas ultragrandes, ultrapassando as limitações de espaço, cor e custo. Onde há um projetor a laser, há cinema. Projetores inteligentes que focam na portabilidade tornam isso possível para todos. Enquanto o volume do host da TV a laser pode até ser muito reduzido a um tamanho como o de um iPad, potencialmente alcançando invisibilidade completa por meio da integração com a mobília da casa. Além disso, o futuro do display a laser oferecerá mais interação de IA, mais economia de energia e cada vez mais ecológico. Com IA, as TVs e projetores a laser do futuro terão o papel de mordomos inteligentes da vida, servindo a toda a família moderna.

Juventude e tela grande como novas tendências

Características novas e populares para consumidores em busca de TVs a laser incluem um design jovem, ambiente acolhedor, telas grandes e baseadas em cenários. A cobertura acelerada do display a laser em todos os cenários da vida torna a visualização de cenas de filmes imersivos e esportes algo cada vez mais comum. Os fatores influenciando as decisões de consumo dos produtos a laser também mudam com a expansão e desenvolvimento de vários cenários.

Nos últimos anos, os produtos de display a laser da Hisense têm ganhado maior reconhecimento de mercado e têm sido muito elogiados pela mídia do setor com seu excelente desempenho. A fatia de mercado das remessas globais das TVs a laser da Hisense cresceu para 58,4%, consolidando-se como a primeira no mundo. No Consumer Electronics Show desse ano, nos EUA, o In-Vehicle Projection System (Sistema de Projeção no Veículo) da Hisense venceu como inovação o prêmio "CES 2024 Innovation Award". Recentemente na IFA na Alemanha, a linha de TVs gigantes a laser de 100 polegadas da Hisense estreou, vencendo o "Gold Award for Large Screen Display Technology."

Com a tendência das telas grandes gradualmente se tornando o novo padrão, a TV a laser de 150 polegadas da Hisense satisfará ainda mais a demanda por TVs a laser de tela grande. Através do seu compromisso com a "tecnologia voltada ao usuário" e "qualidade suprema", a Hisense continuará a colocar os clientes como prioridade, fortalecendo as conexões com mais usuários globalmente e fornecendo experiências de vida em ambientes completos que superam expectativas.

Sobre a Hisense

A Hisense é a marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. Segundo a Omdia, a Hisense ficou em 2º lugar no ranking global de vendas de TVs e em 1º lugar em TVs de 100 polegadas tanto em 2023 quanto no primeiro semestre de 2024. A empresa expandiu-se rapidamente, passando a operar em mais de 160 países e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2511064/2024_Laser_Display_Technology_Industry_Development_Conference_titled__Light_The.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2511065/Dennys_Li_President_Hisense_Visual_Technology_delivered_a_keynote_speech.jpg

FONTE Hisense