Hisense spustí masovú výrobu 150-palcových laserových televízorov

QINGDAO, Čína, 23. septembra 2024 /PRNewswire/ -- V čínskom meste Qingdao sa 19. septembra 2024 konala konferencia Laser Display Technology and Industry Development Conference 2024 pod názvom „Light of the Future" (Svetlo budúcnosti). Popri vystavovaní mnohých nových úspechov v technológiách laserových displejov sa konferencia zamerala na nové prínosy k inovatívnemu vývoju laserového displeja z viacerých dimenzií vrátane scenárov, produktov, technológií a priemyselných odvetví v snahe transformovať svet displejov pre nasledujúce desaťročie pomocou laserovej technológie.

2024 Laser Display Technology and Industry Development Conference was titled ‘Light of The Future’ Dennys Li, President of Hisense Visual Technology, delivered a keynote speech at the conference

Hisense ako popredná značka v oblasti globálnej spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov na konferencii oficiálne oznámila, že jej 150-palcová laserová televízia Hisense je pripravená na sériovú výrobu. Spotreba 100-palcových televízorov sa v posledných rokoch exponenciálne znásobila, pričom laserové televízory sú jednou z najväčších hnacích síl. Podľa Dennysa Li, prezidenta Hisense Visual Technology, laserové televízory v priebehu rokov podporili popularitu veľkých obrazoviek v rodinách, vďaka realizácii širokej škály inovatívnych dizajnov, ako sú rolovacie a zdvíhacie obrazovky. Hisense bude pri budúcom rozvoji technológie obrazoviek úzko spolupracovať s partnermi v odvetví s cieľom rozšíriť zážitok spotrebiteľov zo sledovania.

Hisense vedie „Svetlo budúcnosti"

Nekonečná inovatívna vitalita laserovej obrazovky sa uplatňuje pri reštrukturalizácii zobrazovacej technológie so zapojením celého odvetvia. Okrem rôznych oblastí tradičných obrazoviek, vývoj laserového zobrazovania posúva všetko, vrátane domácej zábavy, cestovania autom či umeleckej tvorby, na vyššiu úroveň.

Bohatá prispôsobivosť laserovej obrazovky Hisense je nastavená tak, aby postupne prenikala do ďalších a ďalších segmentovaných oblastí, a tak vyhovela potrebám širokého spektra profesionálov. Medzi pokroky patria profesionálnejšie herné zobrazenia, nové metódy umeleckej tvorby so svetlom a tieňom, vylepšené obrazovky pre kultúrny turizmus a teraz aj vstup do oblasti profesionálnej filmovej produkcie.

Laserové televízory Hisense naďalej využívajú výhodu ultra veľkých obrazoviek, čím prekonávajú obmedzenia priestoru, farieb a nákladov. Ak máte laserový projektor, máte vlastné kino. Inteligentné projektory so zameraním na prenosnosť to dnes umožňujú každému. Objem laserového televízora sa dá dokonca výrazne zmenšiť na veľkosť blízku iPadu, čím môžete dosiahnuť úplnú neviditeľnosť vďaka integrácii so zariadením domácnosti. Okrem laserový displej do budúcnosti ponúkne viac interakcie AI, šetrenie energie a je čoraz šetrnejší k životnému prostrediu. Vďaka AI budú budúce laserové televízory a laserové projektory zohrávať úlohu inteligentných komorníkov, ktorí budú slúžiť životu celej modernej rodiny.

Mladosť a veľká obrazovka ako nové trendy

Mladistvé, veľkoplošné obrazovky naplnené atmosférou a založené na scenároch, sú najnovšími obľúbenými vlastnosťami spotrebiteľov pri nákupe laserových televízorov. Vďaka zrýchlenému prieniku laserového displeja do všetkých životných scenárov je pohlcujúce sledovanie filmov a športových scén v domácnosti čoraz bežnejšie. S rozširovaním a vývojom viacerých scenárov sa tiež menia faktory, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia o spotrebe laserových produktov.

V posledných rokoch si laserové zobrazovacie produkty Hisense získali väčšie uznanie na trhu a vďaka vynikajúcemu výkonu získali pozitívne ohlasy od médií v odvetví. Podiel laserových televízorov Hisense na trhu na globálnom trhu je až 58,4 %, čím sa pevne radí na prvé miesto na svete. Na tohtoročnom veľtrhu spotrebnej elektroniky Consumer Electronics Show v USA získal In-Vehicle Projection System pre vozidlá od Hisense ocenenie „CES 2024 Innovation Award". Na nedávnej výstave IFA v Nemecku debutoval sortiment 100-palcových obrovských obrazoviek Hisense Laser TV, ktorý získal „Zlatú cenu za technológiu zobrazenia veľkých obrazoviek".

Keďže trend veľkých obrazoviek sa postupne stáva novým hlavným prúdom, 150-palcový laserový televízor Hisense bude ďalej uspokojovať dopyt po veľkých laserových televízoroch. Vďaka svojmu záväzku k „technológii orientovanej na používateľa" a „ultimátnej kvalite" bude Hisense aj naďalej klásť do centra pozornosti spotrebiteľov, posilňovať spojenie s väčším počtom používateľov na celom svete a prinášať plnohodnotné zážitky pre domácnosti, ktoré prekračujú očakávania.

