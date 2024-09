Hisense beginnt mit der Massenproduktion von 150-Zoll-Laser-TVs

QINGDAO, China, 21. September 2024 /PRNewswire/ -- Unter dem Titel „Light of The Future" fand am 19. September 2024 in Qingdao, China, die Laser Display Technology and Industry Development Conference 2024 statt. Auf der Konferenz wurden zahlreiche Fortschritte bei Laserdisplay-Technologien präsentiert und innovative Ansätze zur Entwicklung von Laserdisplays erkundet. Diese Entwicklungen wurden aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, darunter Anwendungen, Produkte, Technologien und Branchen. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Revolution in der Displaywelt durch die Lasertechnologie für das kommende Jahrzehnt.

2024 Laser Display Technology and Industry Development Conference was titled ‘Light of The Future’ Dennys Li, President of Hisense Visual Technology, delivered a keynote speech at the conference

Als führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte gab Hisense auf der Konferenz offiziell bekannt, dass das 150-Zoll-Laser-TV von Hisense nun in die Massenproduktion geht. Der Absatz von 100-Zoll-Fernsehgeräten hat sich in den letzten Jahren exponentiell vervielfacht, wobei Laser-TVs die wichtigsten Impulsgeber sind. Laut Dennys Li, President bei Hisense Visual Technology, haben Laser-TVs im Verlauf der Jahre die Beliebtheit großer Bildschirme in Familienhaushalten gefördert, indem sie eine Vielzahl innovativer Designs wie Roll- und Hebebildschirme ermöglichten. Bei der künftigen Weiterentwicklung der Bildschirmtechnologie wird Hisense eng mit Partnern aus der Industrie zusammenarbeiten, um das Fernseherlebnis der Verbraucher zu verbessern.

Hisense ist führend beim „Light of The Future"

Die unendlichen Innovationsmöglichkeiten der Laserdisplay-Technologie wurden durch die branchenweiten Anstrengungen für die Weiterentwicklung der Displaytechnologie realisiert. Neben verschiedenen Bereichen herkömmlicher Displays führt die Weiterentwicklung von Laserdisplays Bereiche wie Entertainment zu Hause oder im Auto und künstlerische Tätigkeiten auf die nächsthöhere Ebene.

Die vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten des Laserdisplays von Hisense werden in immer mehr Bereiche vordringen, um die Bedürfnisse einer Vielzahl von Berufen zu erfüllen. Zu den Neuerungen gehören professionellere Gaming-Displays, innovative Methoden der Licht- und Schattenkunst, verbesserte Displays für die Kulturtouristik und jetzt auch der Einstieg in die professionelle Filmproduktion.

Hisense Laser-TVs nutzen weiterhin die Vorteile ultragroßer Bildschirme und überwinden die Grenzen von Raum, Farbe und Kosten. Laserprojektor sorgen für Kinoerlebnis pur. Intelligente Projektoren, bei denen die Tragbarkeit im Vordergrund steht, eröffnen Möglichkeiten für alle. Die Abmessungen des Laser-TV-Hosts lassen sich auf die Größe eines iPads reduzieren, sodass er durch die Integration in Wohnmöbel vollkommen unsichtbar werden kann. Langfristig wird die Zukunft der Laserdisplays mehr KI-Interaktion bieten, energiesparender sein und immer umweltfreundlicher werden. Dank KI werden Laser-TVs und Laser-Projektoren die Rolle eines intelligenten Butlers übernehmen, der die gesamte moderne Familie bedient.

Modern und großformatig liegen im Trend

Modern, immersiv, großformatig und szenariobasiert sind die neuesten populären Eigenschaften beim Kauf von Laser-TVs. Die rasante Verbreitung von Laserdisplays in allen Lebensbereichen macht immersive Film- und Sportszenen zu Hause immer alltäglicher. Mit der Ausweitung und Entwicklung verschiedener Szenarien ändern sich auch die Faktoren, die die Kaufentscheidungen für Laserprodukte beeinflussen.

In den letzten Jahren haben die Laserdisplay-Produkte von Hisense auf dem Markt an Anerkennung gewonnen und wurden von den Fachmedien für ihre hervorragende Leistung gepriesen. Der weltweite Marktanteil von Hisense Laser TVs liegt bei 58,4 %. Damit belegt Hisense weltweit den zweiten Platz. Auf der diesjährigen Consumer Electronics Show in den USA wurde das In-Vehicle Projection System von Hisense mit dem „CES Innovation Award 2024" ausgezeichnet. Erst kürzlich wurde auf der IFA in Deutschland die Hisense Laser-TV-Familie mit gigantischen 100-Zoll-Bildschirmen vorgestellt, die den „Gold Award for Large Screen Display Technology" erhielten.

Da sich der Trend zu großen Bildschirmen allmählich als neuer Mainstream etabliert, wird der 150-Zoll-Laser-Fernseher von Hisense die Nachfrage nach großformatigen Laser-TVs weiter bedienen. Durch sein Engagement für „nutzerzentrierte Technologie und ultimative Qualität" wird Hisense auch künftig den Verbraucher in den Mittelpunkt stellen, die Verbindung zu Nutzern rund um den Globus stärken und ein umfassendes Wohnszenario bereitstellen, das die Erwartungen übertrifft.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024™. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer zwei bei ausgelieferten Fernsehgeräten und die Nummer eins bei 100-Zoll-Fernsehern, sowohl im Gesamtjahr 2023 als auch im ersten Halbjahr 2024. Das Unternehmen expandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.

