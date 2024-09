Hisense Segera Memproduksi Massal TV Laser 150 Inci

QINGDAO, Tiongkok, 23 September 2024 /PRNewswire/ -- Dengan tema "Light of The Future", Laser Display Technology and Industry Development Conference 2024 berlangsung di Qingdao, Tiongkok, pada 19 September 2024. Selain memamerkan berbagai pencapaian terkini dalam teknologi layar Laser, acara ini membahas ide-ide baru dalam pengembangan layar laser inovatif dari sejumlah aspek, termasuk skenario, produk, teknologi, dan industri untuk membangun kembali dunia layar televisi dengan teknologi laser pada dekade berikutnya.