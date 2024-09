Hisense rozpoczyna masową produkcję 150-calowych telewizorów laserowych

QINGDAO, Chiny, 23 września 2024 r. /PRNewswire/ -- W dniu 19 września 2024 r. w Qingdao, w Chinach, odbyła się konferencja na temat rozwoju technologii i branży wyświetlaczy laserowych, zatytułowana „Światło przyszłości" (ang. Light of The Future). Podczas konferencji zaprezentowano szereg nowych osiągnięć w dziedzinie technologii wyświetlaczy laserowych, a także przeanalizowano nowe pomysły na innowacyjny rozwój wyświetlaczy laserowych w wielu obszarach, w tym nowe scenariusze zastosowań, produkty, technologie i branże, w kontekście modernizacji wyświetlaczy za pomocą technologii laserowej w kolejnym dziesięcioleciu.

Jako wiodąca marka w branży elektroniki użytkowej i sprzętu gospodarstwa domowego, Hisense oficjalnie ogłosiła podczas konferencji, że jej 150-calowy telewizor laserowy trafi do masowej produkcji. Konsumpcja 100-calowych telewizorów rosła wykładniczo w ostatnich latach, a telewizory laserowe są jedną z największych sił napędowych. Według Dennysa Li, prezesa Hisense Visual Technology, przez lata telewizory laserowe promowały popularność dużych ekranów wśród rodzin, z szeroką gamą innowacyjnych projektów, takich jak zwijane i podnoszone ekrany. Hisense będzie ściśle współpracować z partnerami branżowymi w zakresie przyszłego rozwoju technologii ekranów, aby zapewniać konsumentom coraz doskonalsze wrażenia podczas oglądania telewizji.

Hisense liderem „światła przyszłości"

Nieskończony potencjał innowacyjny wyświetlaczy laserowych znajduje odzwierciedlenie w zmodernizowanej dzięki wysiłkom całej branży technologii wyświetlania. Oprócz różnych obszarów zastosowania tradycyjnych wyświetlaczy, udoskonalone wyświetlacze laserowe przenoszą takie funkcje, jak kino domowe, podróż samochodem i twórczość artystyczna, na wyższy poziom.

Bogate możliwości adaptacji wyświetlaczy laserowych Hisense pozwalają na ich zastosowanie w coraz bardziej segmentowanych dziedzinach, aby zaspokoić potrzeby szerokiego grona profesjonalistów. Wśród innowacji znajdują się bardziej profesjonalne wyświetlacze do gier, nowe metody tworzenia artystycznego światła i cienia, ulepszone wyświetlacze na potrzeby turystyki kulturalnej, a teraz także zastosowanie w dziedzinie profesjonalnej produkcji filmowej.

Telewizory laserowe Hisense nadal zapewniają przewagę pod względem ultra-dużych ekranów, przełamując ograniczenia w zakresie przestrzeni, kolorów i kosztów. Tam, gdzie jest projektor laserowy, tam jest prawdziwe kino. Inteligentne, a jednocześnie przenośne projektory sprawiają, że jest ono dostępne dla wszystkich. Rozmiary hosta w przypadku telewizora laserowego mogą być znacznie ograniczone do rozmiaru zbliżonego do iPada, co sprawia, że staje się on całkowicie niewidoczny i zintegrowany z wyposażeniem domu. Ponadto przyszłość wyświetlaczy laserowych będzie oferować więcej interakcji ze sztuczną inteligencją. Staną się też one bardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Dzięki sztucznej inteligencji, przyszłe telewizory i projektory laserowe będą pełnić rolę inteligentnych systemów służących całej nowoczesnej rodzinie.

Młodzieżowe i wielkoekranowe produkty jako nowe trendy

Młodzieżowe, klimatyczne, wielkoekranowe i oparte na scenariuszu użytkowania produkty to najnowsze trendy wśród konsumentów dokonujących zakupu telewizorów laserowych. Przyspieszony zasięg wyświetlania laserowego we wszystkich scenariuszach użytkowania sprawia, że produkty pozwalające śledzić wciągające produkcje filmowe i widowiska sportowe w zaciszu własnego domu stają się coraz bardziej powszechne. Czynniki wpływające na decyzje dotyczące nabywania produktów laserowych również się zmieniają wraz z ekspansją i rozwojem scenariuszy zastosowań.

W ostatnich latach produkty Hisense z wyświetlaczami laserowymi zyskały większe uznanie na rynku i otrzymały liczne pochwały od mediów branżowych za ich doskonałą wydajność. Globalny udział marki Hisense w rynku dostaw wynosi aż 58,4%, co plasuje ją pierwszym miejscu na świecie. Na tegorocznych targach Consumer Electronics Show w Stanach Zjednoczonych system projekcji samochodowej Hisense zdobył nagrodę w dziedzinie innowacji - „CES 2024 Innovation Award". Podczas niedawnych targów IFA w Niemczech zadebiutowała linia 100-calowych gigantycznych ekranów Hisense Laser TV, zdobywając główną nagrodę w kategorii technologii wyświetlaczy wielkoekranowych.

Wraz z rosnącą popularnością dużych ekranów, które stopniowo stają się nowym głównym nurtem, 150-calowy Hisense Laser TV w jeszcze większym stopniu zaspokoi popyt na wielkoekranowe telewizory laserowe. Zgodnie z koncepcją ukierunkowania na „technologię zorientowaną na użytkownika" i „najwyższą jakość" firma Hisense będzie w dalszym ciągu stawiać konsumentów w centrum, wzmacniając więzi z większą liczbą użytkowników na całym świecie i oferując nieograniczone możliwości użytkowania produktów, które przekraczają oczekiwania, w domu.

Hisense

Hisense jest czołową międzynarodową marką urządzeń domowych i elektroniki użytkowej oraz oficjalnym partnerem UEFA EURO 2024™. Hisense zajmuje 2. miejsce na świecie w rankingu Omdia pod względem dostaw telewizorów i jest liderem w sprzedaży telewizorów 100-calowych zarówno w 2023 r., jak i w I kw. 2024 r. Firma cały czas dynamicznie się rozwija i obecnie działa już w przeszło 160 państwach, specjalizując się w produktach multimedialnych, urządzeniach RTV i AGD oraz inteligentnych rozwiązaniach IT.

