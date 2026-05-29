第四屆鏈博會國際參與再升級 -- 澳大利亞首任主賓國，法國意大利首設外國主賓省

首次設立外國主賓省，國內主賓省同步亮相。本屆鏈博會首次創新設立外國主賓省機制，法國奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區、意大利利古裡亞大區獲此殊榮。國內主賓省由安徽省和海南省擔任。安徽將突出"科技創新+先進製造"核心定位，重點展示智能網聯新能源汽車、新一代信息技術、人工智能、高端裝備製造、新材料、低空經濟等新興產業；海南作為自貿港封關運行首年主賓省，將全景呈現自由貿易港建設進展，聚焦現代服務業補鏈延鏈與制度創新，展示自貿港供應鏈國際合作機遇。

全球展商匯聚，外資占比創新高。截至目前，已確認參展的企業來自85個國家、地區和國際組織。外資參展商比例達到36.5%，世界500強及行業龍頭企業參展占比超過65%。確定組團來華觀展洽談的境外團組已超過150個，預計數量和規格均超上屆。

6月22日上午將舉辦開幕式，並發佈第四屆鏈博會北京倡議。

SOURCE China International Supply Chain Expo