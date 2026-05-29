CISCE ke-4 Perluas Penyertaan Antarabangsa dan Jangkauan Global

Australia Dinamakan Negara Tetamu Kehormat Buat Julung Kali; Wilayah Perancis dan Itali Membuat Kemunculan Sulung sebagai Wilayah Tetamu Antarabangsa

BEIJING, 30 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China (CISCE) ke-4 yang dijadualkan berlangsung di Beijing dari 22 hingga 26 Jun dijangka mencapai tahap penyertaan antarabangsa dan jangkauan global mencatat rekod, menurut Li Xingqian, Naib Pengerusi Majlis China bagi Promosi Perdagangan Antarabangsa (CCPIT).

Australia akan berperanan sebagai Negara Tetamu Kehormat buat julung kalinya. Langkah itu menandakan penyertaan rasmi pertama Australia dalam ekspo tersebut di peringkat nasional dan mencerminkan profil antarabangsa CISCE yang semakin berkembang. Lima organisasi antarabangsa utama kembali sebagai rakan sokongan: Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu Mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Mengenai Undang-undang Perdagangan Antarabangsa (UNCITRAL), Pertubuhan Harta Intelek Sedunia (WIPO), Pusat Perdagangan Antarabangsa (ITC) dan Dewan Perniagaan Antarabangsa (ICC).

Ekspo tahun ini juga akan memperkenalkan program Wilayah Tetamu Antarabangsa buat pertama kalinya. Wilayah Auvergne-Rhône-Alpes di Perancis dan wilayah Liguria di Itali dinamakan sebagai Wilayah Tetamu Antarabangsa sulung yang turut serta bersama-sama Wilayah Tetamu domestik China sendiri iaitu Anhui dan Hainan.

Anhui akan mengetengahkan inovasi sains dan teknologi serta pembuatan termaju dengan memfokuskan kepada industri baru muncul termasuk kenderaan elektrik terhubung pintar, teknologi maklumat generasi akan datang, kecerdasan buatan, pembuatan peralatan bermutu tinggi, bahan termaju dan penerbangan altitud rendah. Hainan pula, yang berperanan sebagai Wilayah Tetamu semasa tahun pertama operasi kastam bebas bagi Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan, akan membentangkan gambaran menyeluruh mengenai pembangunan pelabuhan perdagangan bebas tersebut. Wilayah itu akan memfokuskan kepada rantaian bekalan sektor perkhidmatan moden, inovasi institusi dan peluang kerjasama rantaian bekalan antarabangsa yang berkaitan dengan pelabuhan perdagangan bebas itu.

Setakat ini, peserta pameran yang mewakili 85 negara, wilayah dan organisasi antarabangsa telah mengesahkan penyertaan. Peserta pameran antarabangsa kini merangkumi 36.5% daripada semua peserta pameran, manakala syarikat Fortune Global 500 dan peneraju industri mewakili lebih 65% daripada peserta. Lebih 150 delegasi luar negara telah mengesahkan rancangan untuk datang ke China bagi menghadiri mesyuarat dan perbincangan perniagaan, dengan jumlah dan juga profil delegasi yang mengambil bahagian dijangka melepasi angka edisi terdahulu.

Majlis pembukaan akan diadakan pada pagi 22 Jun. Para peserta juga akan bersama-sama melancarkan Inisiatif Beijing CISCE ke-4 semasa acara tersebut.

SOURCE China International Supply Chain Expo