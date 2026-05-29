งาน CISCE ครั้งที่ 4 ได้ขยับขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมในระดับนานาชาติและการเข้าถึงระดับโลก
News provided byChina International Supply Chain Expo
29 May, 2026, 22:17 CST
ออสเตรเลียได้รับเลือกเป็นประเทศแขกผู้ทรงเกียรติเป็นครั้งแรก พร้อมเปิดตัวภูมิภาคจากฝรั่งเศส และอิตาลีในฐานะแคว้นรับเชิญระดับนานาชาติ
ปักกิ่ง 29 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Li Xingqian รองประธานของ China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) ได้คาดการณ์ว่า งาน China International Supply Chain Expo (CISCE) ครั้งที่ 4 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 มิถุนายนนี้ จะสร้างสถิติใหม่ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมจากนานาชาติ และการเข้าถึงระดับโลก
ออสเตรเลียจะได้เข้าร่วมงานในฐานะประเทศแขกผู้ทรงเกียรติเป็นครั้งแรก ซึ่งนับว่าเป็นการเข้าร่วมงานในระดับชาติอย่างเป็นทางการครั้งแรกของออสเตรเลีย และสะท้อนให้เห็นถึงชื่อเสียงที่เติบโตขึ้นของงาน CISCE ในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ องค์กรระหว่างประเทศรายใหญ่ 5 องค์กรยังได้กลับมาร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนอีกครั้ง ได้แก่ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD), คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL), องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO), ศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ (ITC) และหอการค้าระหว่างประเทศ (ICC)
งานจัดแสดงในปีนี้ยังมีการเปิดตัวโครงการแคว้นรับเชิญระดับนานาชาติเป็นครั้งแรก โดยมีการเสนอชื่อให้แคว้นโอแวร์ญ-โรนาลป์ของฝรั่งเศส และแคว้นลีกูเรียของอิตาลีเป็นแคว้นรับเชิญระดับนานาชาติกลุ่มแรก โดยจะปรากฏตัวเคียงข้างกับมณฑลรับเชิญภายในประเทศของจีน ซึ่งก็คือ อันฮุยและไห่หนาน
มณฑลอันฮุยจะเน้นจัดแสดงนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการผลิตขั้นสูง โดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเกิดใหม่ รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่เชื่อมต่อถึงกัน เทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่ ปัญญาประดิษฐ์ การผลิตอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ วัสดุขั้นสูง และการบินระดับต่ำ นอกจากนี้ ยังมีมณฑลไห่หนาน ซึ่งทำหน้าที่เป็นมณฑลรับเชิญในช่วงปีแรกของการดำเนินงานด้านศุลกากรอิสระของท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน โดยจะมานำเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือการค้าเสรี มณฑลจะมุ่งเน้นไปที่ห่วงโซ่อุปทานในภาคบริการสมัยใหม่ นวัตกรรมเชิงสถาบัน และโอกาสความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับท่าเรือการค้าเสรี
ในปัจจุบัน มีผู้จัดแสดงสินค้าที่เป็นตัวแทนจาก 85 ประเทศ ภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศได้ยืนยันเข้าร่วมงานแล้ว โดยมีผู้จัดแสดงสินค้าจากนานาชาติคิดเป็น 36.5% ของผู้จัดแสดงสินค้าทั้งหมด ในขณะที่บริษัทในกลุ่ม Fortune Global 500 และผู้นำในอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 65% ของผู้เข้าร่วมงาน ทั้งยังมีคณะผู้แทนจากต่างประเทศกว่า 150 คณะที่ได้ยืนยันแผนการเดินทางมายังประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมและหารือทางธุรกิจ โดยคาดว่าคณะผู้แทนที่เข้าร่วมจะมีจำนวน และมีระดับสูงกว่าครั้งที่ผ่านมา
พิธีเปิดจะจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 22 มิถุนายน ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการริเริ่ม CISCE ปักกิ่ง ครั้งที่ 4 ในระหว่างงานด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: China International Supply Chain Expo
SOURCE China International Supply Chain Expo
Share this article