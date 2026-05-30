第4回CISCE、国際的な参加と世界的なリーチを拡大

オーストラリアが初となる名誉招待国に選出され、フランスとイタリアの各地域が国際ゲスト州としてデビューを飾る

北京、2026年5月31日 /PRNewswire/ -- China Council for the Promotion of International Trade（CCPIT）のLi Xingqian副会長によると、6月22日から26日まで北京で開催予定の第4回中国国際サプライチェーン博覧会（China International Supply Chain Expo、CISCE）は、過去最高の国際的な参加規模と世界的な影響力を記録する見込みです。

Australia Named Guest Country of Honor for the First Time (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

オーストラリアが初めて名誉招待国を務めることになります。今回の動きは、オーストラリアがこの博覧会に国レベルで初めて正式に参加したことを意味し、CISCEの国際的な知名度の高まりを反映するものです。5つの主要な国際機関（United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)、United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)、World Intellectual Property Organization (WIPO)、International Trade Centre (ITC)、およびInternational Chamber of Commerce (ICC)）が、引き続き支援パートナーとして参加します。

今年の博覧会では、国際ゲスト州プログラムも初めて導入されます。フランスのオーヴェルニュ＝ローヌ＝アルプ地域圏とイタリアのリグーリア州が、中国国内の安徽省と海南省と並んで、国際ゲスト州に選ばれました。

安徽省は、インテリジェントなコネクテッド電気自動車、次世代情報技術、人工知能、ハイエンド機器製造、先端素材、低高度航空などの新興産業に焦点を当て、科学技術革新と先進製造業に注力しています。海南省は、海南自由貿易港の独立した税関業務の初年度のゲスト省として、自由貿易港開発の包括的な概要を紹介します。同省は、近代的なサービス部門のサプライチェーン、制度の革新、自由貿易港につながる国際的なサプライチェーン協力の機会に焦点を当てています。。

現在までに85の国・地域・国際機関からの出展が決定しています。現在、海外からの出展者は全出展者の36.5％を占め、Fortune Global 500企業や業界大手企業は参加者の65％以上を占めています。150を超える海外代表団が中国での会議や商談を予定しており、参加代表団の数も知名度も前回を上回る見込みです。

開会式は6月22日の午前中に行われます。 また、参加者はイベント中に第4回CISCE北京イニシアチブ（4th CISCE Beijing Initiative）を共同で発表する予定です。

詳細については、以下をご覧ください。中国国際サプライチェーン博覧会（China International Supply Chain Expo）。

SOURCE China International Supply Chain Expo