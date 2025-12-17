以實幹鑄共鳴，以長期赴初心 -- 奇瑞護航亞殘會的 ESG 實踐

阿聯酋迪拜2025年12月17日 /美通社/ -- 當地時間12月14日晚，迪拜夜空的煙火劃破天際，映亮賽場最後一抹剪影，2025年亞洲青年殘運會在陣陣歡呼聲中圓滿落幕。作為本屆賽事的官方合作夥伴且唯一出行合作夥伴，奇瑞攜普惠科技實力全程賦能賽事，更帶來了諸多驚艷瞬間。從AiMOGA機器人墨茵與APC主席Mr Mijad共同宣告AYPG賽事開啟，到首開先河的機器人頒獎；從賽前向全體運動員捐贈防曬物資，到TIGGO家族車隊賽事全程接駁與護航任務，奇瑞用心助力賽事的籌備與成功舉辦。正如奇瑞國際業務事業部執行副總經理朱少東在閉幕式致辭中所言：「奇瑞始終秉持『In somewhere, For somewhere, Be somewhere』理念為全球可持續發展貢獻力量，以支持體育賽事的方式回饋社會是奇瑞的榮幸和驕傲。」

面對ESG承諾，奇瑞已建立起多座世界級的「綠色工廠」，持續推動製造綠色轉型；並與世界自然保護聯盟等國際組織合作，參與海草保護等生態項目；於此同時，奇瑞長期關注殘障群體與兒童福祉，曾攜手聯合國兒童基金會為全球近4000萬名兒童提供教育支持，更主動聯合哈薩克斯坦殘奧組委、亞洲殘奧委員會等開展多項包容性活動；在2025年10月的奇瑞全球用戶生態大會上，奇瑞再次發起成立ESG全球大聯盟，向全球經銷商傳遞可持續發展倡議，將責任實踐延伸至整條價值鏈。