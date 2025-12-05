奇瑞護航2025亞洲青年殘運會，以激情向上品牌之姿走進全球賽事舞台

阿聯酋迪拜2025年12月5日 /美通社/ -- 當地時間12月4日，奇瑞與2025年亞洲青年殘運會組委會在迪拜簽約，奇瑞國際公司業務事業部執行副總裁朱少東及亞洲殘奧委員會主席Majid Rashed、迪拜體育委員會秘書長Saeed Hareb、AYPG-DCD和地方組織委員會主席 Thani Juma Berregad、亞洲殘奧會首席執行官Tarek Souei等重量級嘉賓出席儀式，共同宣佈奇瑞正式成為賽事官方合作夥伴，且是唯一一個官方出行合作夥伴。此次合作以「With CHERY, Born to rise！」為主題，標誌著雙方從理念共識走向深度協同。

2025亞洲青年殘運會以「Born to Rise」為宗旨，倡導青年運動員堅韌拚搏的精神，與奇瑞「不懼困難、永不放棄」的「小草房」精神高度契合。奇瑞國際公司業務事業部執行副總裁朱少東表示：「從1997年起步到躋身世界500強、業務遍及全球120個國家和地區，是奇瑞的『崛起』；期待在賽場見證每一位青年運動員的『崛起』。」