奇瑞護航2025亞洲青年殘運會，以激情向上品牌之姿走進全球賽事舞台

新聞提供者奇瑞
05 12月, 2025, 16:48 CST
阿聯酋迪拜2025年12月5日 /美通社/ -- 當地時間12月4日，奇瑞與2025年亞洲青年殘運會組委會在迪拜簽約，奇瑞國際公司業務事業部執行副總裁朱少東及亞洲殘奧委員會主席Majid Rashed、迪拜體育委員會秘書長Saeed Hareb、AYPG-DCD和地方組織委員會主席 Thani Juma Berregad、亞洲殘奧會首席執行官Tarek Souei等重量級嘉賓出席儀式，共同宣佈奇瑞正式成為賽事官方合作夥伴，且是唯一一個官方出行合作夥伴。此次合作以「With CHERY, Born to rise！」為主題，標誌著雙方從理念共識走向深度協同。
2025亞洲青年殘運會以「Born to Rise」為宗旨，倡導青年運動員堅韌拚搏的精神，與奇瑞「不懼困難、永不放棄」的「小草房」精神高度契合。奇瑞國際公司業務事業部執行副總裁朱少東表示：「從1997年起步到躋身世界500強、業務遍及全球120個國家和地區，是奇瑞的『崛起』；期待在賽場見證每一位青年運動員的『崛起』。」
此前，奇瑞已通過支持哈薩克斯坦殘奧兒童運動會、協助舉辦亞洲殘奧委員會大會等方式，與亞殘奧組織建立信任、凝聚共識，為本次合作奠定基礎。同時，奇瑞長期致力於核心技術研發，擁有深厚的技術儲備與全球研發體系。這些技術能力不僅能推動產品創新，也可轉化為賽事保障與訓練支持，為運動員挑戰極限提供堅實後盾。在其ESG實踐中，奇瑞通過與世界自然保護聯盟、聯合國兒童基金會等國際組織合作，積極承擔社會責任，將企業發展與社會價值緊密相連。
目前，奇瑞已組建專項團隊，協調全球資源推進賽事籌備。隨著2025亞洲青年殘運會臨近，奇瑞將以技術為支撐、以責任為擔當，以「With CHERY，Born to rise！」的信念陪伴每一位運動員踏上拚搏征程。
