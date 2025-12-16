Durch Handeln Resonanz schaffen, durch Beharrlichkeit den ursprünglichen Anspruch aufrechterhalten - Cherys ESG-Praktiken bei der Unterstützung der Asian Para Games

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am Abend des 14. Dezember (Ortszeit) erleuchtete ein Feuerwerk den Nachthimmel von Dubai und warf ein letztes Licht auf den Austragungsort, als die Asiatischen Para-Jugendspiele 2025 unter Beifallsstürmen zu Ende gingen. Als offizieller und exklusiver Mobilitätspartner der Veranstaltung setzte Chery sein umfassendes technologisches Know-how ein, um die Spiele von Anfang bis Ende zu unterstützen und zahlreiche denkwürdige Highlights zu schaffen. Diese reichten von der gemeinsamen Eröffnungsankündigung des AiMOGA-Roboters Mornine und des APC-Vorsitzenden Mijad bis hin zu den bahnbrechenden robotergeführten Preisverleihungen, von Sonnenschutzspenden für alle Athleten vor den Wettkämpfen bis hin zu den kontinuierlichen Shuttle- und Begleitdiensten der TIGGO-Familienflotte während der gesamten Veranstaltung. Chery hat sich voll dafür eingesetzt, sowohl die Vorbereitung als auch die erfolgreiche Durchführung der Spiele zu unterstützen. Wie Zhu Shaodong, Executive Vice President von Chery International, in seiner Ansprache zur Abschlussfeier bemerkte: "Chery lässt sich bei seinem Beitrag zur globalen nachhaltigen Entwicklung von dem Grundsatz 'Irgendwo einsteigen, irgendwo sein, irgendwo sein' leiten. Für Chery ist es eine Ehre und ein Grund zum Stolz, Sportveranstaltungen zu unterstützen, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben."

Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International, delivers a speech on the spot

Um seine ESG-Verpflichtungen zu erfüllen, hat Chery mehrere grüne Fabriken" von Weltrang errichtet und treibt damit den Wandel zu einer nachhaltigen Produktion voran. Das Unternehmen arbeitet auch mit internationalen Organisationen wie der International Union for Conservation of Nature (IUCN) zusammen, um sich an ökologischen Initiativen wie dem Schutz von Seegras zu beteiligen. Gleichzeitig engagiert sich Chery seit langem für das Wohlergehen von Menschen mit Behinderungen und Kindern und hat in Zusammenarbeit mit UNICEF die Bildung von fast 40 Millionen Kindern weltweit unterstützt. Darüber hinaus hat sich Chery proaktiv mit dem Nationalen Paralympischen Komitee Kasachstans und dem Asiatischen Paralympischen Komitee zusammengeschlossen, um verschiedene integrative Programme durchzuführen. Während des Chery Brand User Summit im Oktober 2025 übernahm Chery erneut die Führung bei der Gründung der ESG Global Alliance, um Initiativen zur nachhaltigen Entwicklung mit seinem weltweiten Händlernetz zu teilen und verantwortungsvolle Praktiken auf die gesamte Wertschöpfungskette auszuweiten.

Mit dem Ende der Spiele wird Chery seinen Weg fortsetzen - mit Technologie als treibender Kraft und Verantwortung als Eckpfeiler - und nicht nur nach kommerziellem Erfolg streben, sondern auch eine integrativere und mutigere Zukunft für die Gesellschaft als Ganzes aufbauen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847402/Zhu_Shaodong_Executive_Vice_President_Chery_International_delivers_a_speech.jpg