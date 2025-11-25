奇瑞首款7座可變形多功能SUV亮相印尼車展，家庭出行新方案引熱潮

新聞提供者奇瑞
25 11月, 2025, 20:19 CST
印尼雅加達2025年11月25日 /美通社/ -- 印尼時間2025年11月24日下午1點，奇瑞品牌攜全球首款可變形多功能SUV「Chery X」在雅加達車展GAIKINDO Jakarta Auto Week（GJAW）隆重發佈。奇瑞國際執行副總經理周定華先生與印尼Kompas, Detik等100家核心媒體蒞臨齊聚一堂，共同感受這場「新」意滿滿的發佈會。
可變形多功能SUV在極具真實感的場地中心驚艷亮相，「虎嘯前臉」「虎眸尾燈」與車身三條平行「爪痕」腰線的硬朗外觀設計充滿力量感，搭配靈活多變的空間形態，瞬間點燃現場氣氛。通過這一創新發佈形式，奇瑞不僅直觀傳遞了新車「打破場景邊界」的產品核心，更以沉浸式體驗讓用戶深刻感知品牌對未來出行的探索精神。
針對「一人多角色、一車需多用」的核心痛點，這款車型以「一車多變」的核心優勢，精準覆蓋99%的家庭出行場景。其4900mm車長與2800mm軸距奠定了寬敞空間基礎，通過第二排折疊、第三排快拆等靈活設計，可實現七座通勤、四座豪華、露營房車、敞篷SUV等多種形態切換，完美適配多元用車需求。為契合印尼多山地、多溪流的地形特徵，新車在發動機、變速箱、電機及電池系統上進行了全面防水升級，涉水深度可達700mm，配合220mm離地間隙，可從容應對泥濘路段與溪流淺灘，保障了複雜路況下的行駛可靠性。
此次新車亮相，填補了奇瑞在印尼多形態SUV細分市場的空白，與現有產品矩陣形成互補，構建起覆蓋家用、越野、個性化場景的完整產品矩陣。隨著新產品的正式落地，奇瑞有望在東南亞市場進一步打破傳統車型的場景邊界，以「一車千面」的智能化出行方案，重塑品牌競爭力，助力全球家庭開啟無限可能的生活方式。
