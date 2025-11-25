奇瑞首款7座可變形多功能SUV亮相印尼車展，家庭出行新方案引熱潮

針對「一人多角色、一車需多用」的核心痛點，這款車型以「一車多變」的核心優勢，精準覆蓋99%的家庭出行場景。其4900mm車長與2800mm軸距奠定了寬敞空間基礎，通過第二排折疊、第三排快拆等靈活設計，可實現七座通勤、四座豪華、露營房車、敞篷SUV等多種形態切換，完美適配多元用車需求。為契合印尼多山地、多溪流的地形特徵，新車在發動機、變速箱、電機及電池系統上進行了全面防水升級，涉水深度可達700mm，配合220mm離地間隙，可從容應對泥濘路段與溪流淺灘，保障了複雜路況下的行駛可靠性。

此次新車亮相，填補了奇瑞在印尼多形態SUV細分市場的空白，與現有產品矩陣形成互補，構建起覆蓋家用、越野、個性化場景的完整產品矩陣。隨著新產品的正式落地，奇瑞有望在東南亞市場進一步打破傳統車型的場景邊界，以「一車千面」的智能化出行方案，重塑品牌競爭力，助力全球家庭開啟無限可能的生活方式。

SOURCE 奇瑞