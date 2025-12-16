Forger une résonance par l'action, soutenir l'aspiration originale par la persévérance - les pratiques ESG de Chery dans le soutien aux Jeux asiatiques paralympiques

DUBAI, UAE, 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Dans la soirée du 14 décembre, heure locale, des feux d'artifice ont illuminé le ciel nocturne de Dubaï, jetant une dernière lueur sur le site alors que les Jeux Para Asiatiques de la Jeunesse 2025 s'achevaient sous des vagues d'applaudissements. En tant que partenaire officiel et exclusif de l'événement en matière de mobilité, Chery a mis à profit son expertise technologique globale pour soutenir les Jeux du début à la fin, créant ainsi de nombreux temps forts mémorables. Cela allait de l'annonce conjointe de l'ouverture par le robot AiMOGA Mornine et le président de l'APC M. Mijad, aux cérémonies de remise de prix révolutionnaires dirigées par des robots, en passant par les dons de protections solaires à tous les athlètes avant la compétition et les services de navette et d'escorte continus fournis par la flotte de la famille TIGGO pendant toute la durée de l'événement. Chery s'est pleinement engagé à faciliter la préparation et la réussite des Jeux. Comme l'a souligné Zhu Shaodong, vice-président exécutif de Chery International, dans son discours de clôture, "Chery reste guidé par le principe 'In somewhere, For somewhere, Be somewhere' en contribuant au développement durable mondial : "Chery reste guidé par le principe 'In somewhere, For somewhere, Be somewhere' en contribuant au développement durable mondial. Soutenir des événements sportifs pour rendre service à la société est à la fois un honneur et une fierté pour Chery."

Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International, delivers a speech on the spot

En respectant ses engagements ESG, Chery a mis en place plusieurs "usines vertes" de classe mondiale, conduisant la transformation en cours vers une fabrication durable. L'entreprise collabore également avec des organisations internationales, dont l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), pour s'engager dans des initiatives écologiques telles que la conservation des herbiers marins. Parallèlement, Chery maintient un engagement à long terme en faveur du bien-être des personnes handicapées et des enfants, en collaborant avec l'UNICEF pour soutenir l'éducation de près de 40 millions d'enfants dans le monde. En outre, Chery s'est associé de manière proactive au Comité national paralympique du Kazakhstan et au Comité paralympique asiatique pour mener à bien divers programmes d'intégration. Lors du sommet des utilisateurs de la marque Chery en octobre 2025, Chery a une fois de plus pris l'initiative de former l'ESG Global Alliance, en partageant des initiatives de développement durable avec son réseau mondial de concessionnaires et en étendant les pratiques responsables à l'ensemble de la chaîne de valeur.

Alors que les Jeux touchent à leur fin, Chery ira de l'avant - avec la technologie comme force motrice et la responsabilité comme pierre angulaire - en s'efforçant non seulement d'obtenir un succès commercial, mais aussi de construire un avenir plus inclusif et plus courageux pour la société dans son ensemble.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2847402/Zhu_Shaodong_Executive_Vice_President_Chery_International_delivers_a_speech.jpg