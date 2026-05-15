Xiaohongshu Business x Singapore Outbound Tourism Forum tái định hình xu hướng phát triển của du lịch nước ngoài: Sở thích cá nhân định hình hành trình du lịch

SINGAPORE, ngày 15 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Mới đây, Diễn đàn Du lịch Nước ngoài Singapore 2026 do Xiaohongshu Business phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Singapore. Sự kiện do Xiaohongshu Business chủ trì, quy tụ đại diện từ Tổng cục Du lịch Singapore cùng các chuyên gia và đơn vị hoạt động trong ngành văn hóa và du lịch toàn cầu. Các khách mời đã tham gia thảo luận chuyên sâu về những xu hướng du lịch mới nổi được thúc đẩy bởi sở thích cá nhân, đồng thời khám phá các hướng đi tăng trưởng mới cho thị trường du lịch nước ngoài.

Một sự chuyển dịch mới trong tư duy du lịch: Sở thích cá nhân định hình hành trình du lịch nước ngoài

Động lực đi du lịch đang trải qua sự thay đổi sâu sắc: du khách hiện đại không còn đi chỉ vì điểm đến, mà để theo đuổi những sở thích của riêng mình. Theo dữ liệu của Xiaohongshu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2025, số người dùng hoạt động hàng tháng có nhu cầu du lịch nước ngoài trên nền tảng đã đạt 130 triệu, trong đó hơn 90% thực hiện các tìm kiếm liên quan đến du lịch một cách chủ động.

Tim ZHANG, Tổng Giám đốc Nhóm ngành Internet & Kinh doanh Xuyên biên giới của Xiaohongshu Commercial cho biết, xu hướng "du lịch kiểu hộp mù" đang gia tăng được thúc đẩy bởi ba động lực cốt lõi: sự cộng hưởng về tinh thần, sự tò mò với những điều mới lạ và nhu cầu trải nghiệm phong cách sống và thẩm mỹ địa phương. Những động lực chính này mang lại định hướng rõ ràng để Singapore có thể nắm bắt chính xác nhu cầu du lịch của người tiêu dùng Trung Quốc và khai mở tiềm năng thị trường.

Xu hướng bắt nguồn từ đời sống thường nhật: Tái xây dựng du lịch nước ngoài lấy con người làm trung tâm

KWONG Dodo, Giám đốc Khu vực phụ trách mảng Kinh doanh Xuyên biên giới của Xiaohongshu Commercial tại Châu Á và Trung Đông, đã chia sẻ những chuyển biến quan trọng trong du lịch nước ngoài của Singapore. Là một trong những điểm đến tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) thường xuyên tổ chức các sự kiện thể thao đỉnh cao và các chương trình biểu diễn hàng đầu, Singapore tự hào sở hữu sức hút mạnh mẽ khiến du khách quay trở lại. Phong cách sống đô thị thư thái cùng trải nghiệm dịch vụ cao cấp của quốc đảo này đáp ứng nhu cầu hoà nhập sâu sắc của du khách, đồng thời mở ra tiềm năng lớn cho phân khúc du lịch chăm sóc sức khỏe cao cấp. Bên cạnh đó, thẩm mỹ phong cách sống đặc trưng của Singapore đã trở thành yếu tố mới quan trọng ảnh hưởng đến quyết định trước chuyến đi của du khách, qua đó củng cố vị thế của nước này như một trung tâm cốt lõi cho xu hướng du lịch khám phá toàn cầu.

Dựa trên khung phân tích insight (Insight Framework) được Xiaohongshu tùy chỉnh, KWONG Dodo đã phân tích bốn nhóm người tiêu dùng đang tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực du lịch nước ngoài. Thế hệ trẻ thành thị đi du lịch cùng cha mẹ ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể; nhóm người dùng từ 19 đến 25 tuổi phụ thuộc nhiều vào tìm kiếm du lịch theo thời gian thực, trong khi nội dung được cá nhân hóa cho nhóm này vẫn còn thiếu hụt. Ngoài ra, nhóm trung lưu với xu hướng tiêu dùng về đêm theo thị hiếu riêng cũng đang mở rộng nhanh chóng, nhưng nội dung du lịch hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cá nhân hóa của họ. Trong khi đó, thế hệ phụ huynh mới, những người tôn trọng mô hình phát triển tự nhiên của trẻ, hiện có hơn 20 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, song các chia sẻ du lịch chân thực từ góc nhìn của các bà mẹ vẫn còn tương đối khan hiếm. (Nguồn dữ liệu: Xiaohongshu Insight Search Index × Category Heat Base Table | Giai đoạn phân tích: Cả năm 2025)

Bốn phát hiện về nhân khẩu học này dẫn đến một kết luận nhất quán: nội dung du lịch hiện tại không còn theo kịp nhu cầu ngày càng thay đổi của người tiêu dùng. Thu hẹp khoảng cách cung - cầu và làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch chất lượng cao sẽ là ưu tiên cốt lõi của ngành văn hóa và du lịch Singapore trong thời gian tới.

Chiến lược marketing ba bước: Nắm bắt cơ hội để đạt được hợp tác cùng có lợi

Tận dụng những hiểu biết sâu sắc về các nhóm khách hàng, LAI Sisi, Trưởng bộ phận Chiến lược của mảng Kinh doanh Xuyên biên giới thuộc Xiaohongshu Commercial, đã giới thiệu chiến lược marketing ba bước cho du lịch nước ngoài của Singapore trong năm 2026: Đầu tiên là nắm bắt lợi thế đi đầu bằng cách xây dựng ma trận nội dung theo từng phân khúc thông qua phân phối nội dung tinh chỉnh theo từng nhóm khách hàng mục tiêu. Thứ hai là định hình nhận thức thương hiệu bằng cách xây dựng các tài sản thương hiệu đặc trưng về Singapore nhằm dẫn dắt hiệu quả kỳ vọng du lịch và hành vi tiêu dùng của nhóm khách hàng mục tiêu. Cuối cùng là thúc đẩy tăng trưởng cùng có lợi, chuyển đổi hoạt động "seeding" thành lợi ích thương mại thực tế và xây dựng chu kỳ tăng trưởng bền vững cho ngành du lịch.

Việc tổ chức thành công hội nghị lần này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Xiaohongshu Business và Tổng cục Du lịch Singapore, đồng thời vạch ra hướng đi rõ ràng cho hệ sinh thái nội dung và chuyển đổi thương mại trong ngành du lịch nước ngoài. Trong tương lai, việc cải thiện các chiến lược "seeding" sẽ đòi hỏi nỗ lực chung từ toàn bộ các bên trong ngành. Hợp tác chuyên sâu này sẽ đóng vai trò là điểm khởi đầu hoàn toàn mới cho hoạt động đồng sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa và du lịch.

