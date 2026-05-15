งานประชุม Xiaohongshu Business x Singapore Outbound Tourism Forum พลิกโฉมวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวต่างประเทศ: ความสนใจคือสิ่งกำหนดเส้นทางเดินทาง

สิงคโปร์, 15 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อไม่นานมานี้ งานประชุม Xiaohongshu Business x Singapore Outbound Tourism Forum ประจำปี 2569 ได้จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ โดยงานนี้มี Xiaohongshu Business เป็นเจ้าภาพ และมีตัวแทนจากคณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ รวมถึงผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระดับโลกเข้าร่วม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยความสนใจส่วนตัว พร้อมสำรวจแนวทางการเติบโตใหม่ ๆ สำหรับตลาดการเดินทางท่องเที่ยวขาออก (outbound tourism)

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของแนวคิดการท่องเที่ยว: ความสนใจเป็นตัวกำหนดแผนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

แนวคิดการตัดสินใจด้านการท่องเที่ยวกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ นักเดินทางยุคใหม่ไม่ได้ออกเดินทางเพียงเพราะจุดหมายปลายทางอีกต่อไป แต่เพื่อทำตามความสนใจของตนเอง จากข้อมูลของ Xiaohongshu ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2568 จำนวนผู้ใช้งานที่มีความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวขาออกบนแพลตฟอร์มต่อเดือนมีสูงถึง 130 ล้านคน และมากกว่า 90% ทำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางอย่างสม่ำเสมอ

Tim ZHANG ผู้จัดการทั่วไปของกลุ่มธุรกิจ Commercial Cross-border & Internet Industry Group ของ Xiaohongshu ชี้ว่า กระแส "การท่องเที่ยวแบบกล่องสุ่ม" (blind box-style travel) ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนั้น ขับเคลื่อนจากแรงจูงใจหลัก 3 ปัจจัย ได้แก่ การแสวงหาความเชื่อมโยงทางความรู้สึก ความสนใจใคร่รู้ในประสบการณ์แปลกใหม่ และความต้องการสัมผัสสุนทรียะของวิถีชีวิตท้องถิ่น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้กลายเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยให้สิงคโปร์สามารถเข้าถึงและเข้าใจความต้องการด้านการท่องเที่ยวของผู้บริโภคชาวจีนได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ศักยภาพของตลาดท่องเที่ยวเติบโตอย่างเต็มที่

เทรนด์ที่หยั่งรากจากชีวิตประจำวัน: นิยามใหม่ของการท่องเที่ยวขาออกที่ยึดผู้คนเป็นศูนย์กลาง

KWONG Dodo หัวหน้าภูมิภาคฝ่าย Commercial Cross-border ประจำเอเชียและตะวันออกกลางของ Xiaohongshu เปิดเผยถึงพัฒนาการสำคัญของการท่องเที่ยวขาออกของสิงคโปร์ โดยระบุว่า ในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชั้นนำและการแสดงสดระดับเรือธงอย่างสม่ำเสมอ สิงคโปร์จึงมีแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิถีชีวิตเมืองที่ผ่อนคลาย รวมถึงประสบการณ์ด้านบริการระดับพรีเมียมของสิงคโปร์ สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มด่ำกับประสบการณ์และวิถีชีวิตท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง ขณะเดียวกันก็ยังเปิดศักยภาพมหาศาลให้กับตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับไฮเอนด์ นอกจากนี้ สุนทรียะของวิถีชีวิตอันโดดเด่นของสิงคโปร์ ยังกลายเป็นปัจจัยใหม่ที่สำคัญซึ่งส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจก่อนเดินทางของนักท่องเที่ยว ตอกย้ำสถานะของสิงคโปร์ในการเป็นศูนย์กลางหลักของการท่องเที่ยวเพื่อสำรวจค้นหาประสบการณ์ใหม่ระดับโลก

จากข้อมูลของ Insight Framework ที่ Xiaohongshu พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ KWONG Dodo ได้วิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภคที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว 4 กลุ่มในตลาดการท่องเที่ยวขาออก โดยพบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ในเมืองที่เดินทางร่วมกับพ่อแม่มีอัตราการเติบโตอย่างโดดเด่น ขณะที่ผู้ใช้งานอายุระหว่าง 19–25 ปี มีพฤติกรรมเน้นพึ่งพาการค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์ แต่คอนเทนต์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มยังมีไม่เพียงพอ นอกจากนี้ กลุ่มชนชั้นกลางที่ให้ความสำคัญกับรสนิยมและประสบการณ์การใช้ชีวิตยามค่ำคืนกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทว่าคอนเทนต์ด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของพวกเขาได้ ขณะเดียวกัน กลุ่มพ่อแม่ยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับพัฒนาการและจังหวะการเติบโตตามธรรมชาติของเด็ก มีจำนวนผู้ใช้งานรายเดือนที่มีความเคลื่อนไหวมากกว่า 20 ล้านคน แต่การแบ่งปันประสบการณ์ท่องเที่ยวจากมุมมองของผู้เป็นแม่ที่สะท้อนประสบการณ์จริงยังมีไม่เพียงพอ (แหล่งข้อมูล: Xiaohongshu Insight Search Index × Category Heat Base Table | ช่วงเวลาวิเคราะห์: ตลอดปี 2568)

ข้อค้นพบจากทั้ง 4 กลุ่มผู้บริโภคสะท้อนข้อสรุปที่ชัดเจนร่วมกันว่า คอนเทนต์ด้านการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในปัจจุบันตามไม่ทันความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงและซับซ้อนยิ่งขึ้นอีกต่อไป ดังนั้น การลดช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทาน พร้อมทั้งยกระดับและเพิ่มความหลากหลายของข้อเสนอบริการการท่องเที่ยวคุณภาพสูง จะกลายเป็นภารกิจสำคัญลำดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของสิงคโปร์นับจากนี้ไป

กลยุทธ์การตลาด 3 ขั้นตอน: คว้าโอกาสเพื่อสร้างความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน

ด้วยการอาศัยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มผู้บริโภคอย่างละเอียด LAI Sisi ผู้นำกลยุทธ์ฝ่าย Commercial Cross-border ของ Xiaohongshu ได้เปิดเผยกลยุทธ์การตลาด 3 ขั้นตอนสำหรับการท่องเที่ยวขาออกของสิงคโปร์ในปี 2569 โดยเริ่มจากการสร้างความได้เปรียบในฐานะผู้เข้าสู่ตลาดก่อน ผ่านการพัฒนาโครงสร้างระบบคอนเทนต์ที่แบ่งกลุ่มอย่างชัดเจน ควบคู่กับการกระจายเนื้อหาไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำและละเอียดยิ่งขึ้น จากนั้นจึงสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ของแบรนด์ผ่านการพัฒนา IP เฉพาะของสิงคโปร์ เพื่อชี้นำความคาดหวังด้านการเดินทางและพฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท้ายที่สุด คือการผลักดันการเติบโตแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน ด้วยการเปลี่ยน "seeding" หรือการสร้างการรับรู้และกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ให้กลายเป็นผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ที่จับต้องได้ พร้อมสร้างวงจรการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะยาว

การจัดงานประชุมสุดยอดครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูง และถือเป็นหมุดหมายสำคัญของความร่วมมือระหว่าง Xiaohongshu Business กับคณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ อีกทั้งยังวางเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับระบบนิเวศด้านคอนเทนต์และการเปลี่ยนให้กลายเป็นผลลัพธ์เชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขาออก นับจากนี้ การยกระดับกลยุทธ์ด้าน "seeding" ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือเชิงลึกครั้งนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นบทใหม่ของการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาไปด้วยกันในภาควัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

