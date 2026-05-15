Forum Xiaohongshu Business x Pelancongan Luar Negara Singapura Takrifkan Semula Evolusi Kembara Luar Negara: Minat Membentuk Jadual Perjalanan

SINGAPURA, 15 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Baru-baru ini, Forum Xiaohongshu Business x Pelancongan Luar Negara Singapura 2026 telah diadakan di Singapura. Dianjurkan oleh Xiaohongshu Business, acara itu menghimpunkan wakil-wakil daripada Lembaga Pelancongan Singapura, pengamal serta pakar industri budaya dan pelancongan global. Para peserta terlibat dalam perbincangan mendalam mengenai trend pelancongan baru muncul yang didorong oleh minat peribadi dan turut meneroka laluan pertumbuhan baharu untuk pasaran pelancongan luar negara.

Perubahan Baharu dalam Pola Fikir Pengembaraan: Minat Membentuk Jadual Perjalanan dalam Pelancongan Luar Negara

Logik pengembaraan sedang mengalami transformasi yang mendalam: pengembara moden tidak lagi sekadar melancong ke sebuah destinasi semata-mata, sebaliknya mereka mengejar minat sendiri. Menurut data Xiaohongshu dari Januari hingga Disember 2025, pengguna kembara luar negara aktif bulanan platform itu mencecah 130 juta, dengan lebih 90% membuat carian berkaitan perjalanan yang aktif.

Tim ZHANG, Pengurus Besar Xiaohongshu Commercial Cross-border & Internet Industry Group, menyatakan bahawa trend "kembara ala kotak misteri" yang semakin meningkat didorong oleh tiga motivasi teras: resonansi rohani, rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang baharu dan usaha mengejar estetika gaya hidup tempatan. Pemacu utama ini memberikan panduan jelas untuk Singapura bagi memenuhi permintaan perjalanan pengguna Cina dengan tepat dan menyerlahkan potensi pasaran.

Trend Berakar umbi dalam Kehidupan Harian: Membina Semula Kembara Luar Negara Berpusatkan Insan

KWONG Dodo, Ketua Serantau Xiaohongshu Commercial Cross-border Asia & Middle East, berkongsi evolusi penting untuk perjalanan luar negara Singapura. Sebagai salah satu destinasi di rantau APAC yang kerap menganjurkan acara sukan peringkat tinggi dan persembahan langsung yang utama, Singapura memiliki daya tarikan lawatan semula yang kukuh. Gaya hidup bandar yang santai dan pengalaman perkhidmatan premiumnya memenuhi permintaan pelancong terhadap keasyikan pengalaman mendalam, sambil menyerlahkan potensi besar dalam sektor pelancongan kesejahteraan mewah. Tambahan pula, estetika gaya hidup Singapura yang tersendiri menjadi faktor kritikal baharu yang mempengaruhi keputusan sebelum perjalanan pengembara, sekali gus memantapkan kedudukannya sebagai hab teras untuk perjalanan penjelajahan global.

Berdasarkan Insight Framework tersuai Xiaohongshu, KWONG Dodo menganalisis empat kumpulan pengguna yang berkembang pesat dalam sektor pelancongan luar negara. Generasi muda bandar yang melancong bersama ibu bapa menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa; pengguna berumur 19 hingga 25 tahun sangat bergantung kepada carian perjalanan masa nyata, sementara kandungan tersuai masih tidak mencukupi. Di samping itu, kumpulan kelas pertengahan dengan ciri penggunaan waktu malam yang didorong oleh cita rasa kian berkembang pesat, namun kandungan pelancongan semasa tidak berjaya memenuhi keperluan peribadi mereka. Generasi ibu bapa baharu, yang menitikberatkan corak pertumbuhan anak-anak, merekodkan lebih 20 juta pengguna aktif bulanan, namun perkongsian perjalanan autentik dari perspektif seorang ibu masih lagi kurang. (Sumber Data: Xiaohongshu Insight Search Index × Category Heat Base Table | Tempoh Analisis: Sepanjang Tahun 2025)

Empat pemerhatian demografi tersebut menjurus kepada satu kesimpulan yang konsisten: kandungan pelancongan sedia ada tidak lagi mampu sejajar dengan permintaan pengguna yang sentiasa berubah-ubah. Usaha merapatkan jurang penawaran-permintaan dan memperkayakan tawaran pelancongan yang berkualiti tinggi akan menjadi keutamaan teras bagi industri budaya dan pelancongan Singapura pada masa akan datang.

Strategi Pemasaran Tiga Langkah: Merebut Peluang untuk Mencapai Kerjasama Saling Menguntungkan

Dengan memanfaatkan pandangan orang ramai yang mendalam, LAI Sisi, Ketua Strategi Xiaohongshu Commercial Cross-border, memperkenalkan strategi pemasaran tiga langkah untuk perjalanan luar negara Singapura pada 2026: Pertama, merebut kelebihan penggerak pertama dengan membina matriks kandungan bersegmen melalui pengedaran sasaran orang ramai yang diperhalusi. Kedua, membentuk persepsi jenama dengan mewujudkan IP Singapura eksklusif untuk memandu secara berkesan jangkaan perjalanan dan tingkah laku penggunaan audiens sasaran. Akhir sekali, memupuk pertumbuhan saling menguntungkan, menukar "pemupukan impian" kepada pulangan komersial yang nyata dan membina kitaran pertumbuhan yang mampan untuk industri pelancongan.

Kejayaan penganjuran sidang kemuncak ini merupakan satu pencapaian penting dalam kerjasama antara Xiaohongshu Business dan Lembaga Pelancongan Singapura, sambil merangka laluan yang jelas untuk ekosistem kandungan dan penukaran komersial dalam industri pelancongan luar negara. Melangkah ke hadapan, penambahbaikan strategi "pemupukan impian" memerlukan usaha bersama daripada semua penggiat industri. Kerjasama mendalam ini akan menjadi titik permulaan serba baharu untuk penciptaan bersama dalam sektor budaya dan pelancongan.

SOURCE Xiaohongshu