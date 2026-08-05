ชุมชนธุรกิจจีน-สหรัฐฯ กระชับความสัมพันธ์ สำรวจโอกาสใหม่ด้านความร่วมมือห่วงโซ่อุปทาน
News provided byChina International Supply Chain Expo
06 Aug, 2026, 00:28 CST
ชิคาโก, 6 ส.ค. 2569, /PRNewswire/ --
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 งาน China-U.S. Economic and Trade Cooperation Forum และงานโรดโชว์ของ China International Supply Chain Expo (CISCE) ครั้งที่ 5 จัดขึ้นที่เมืองชิคาโก โดยมีผู้แทนจากภาคธุรกิจและภาครัฐของทั้งสองประเทศเข้าร่วมการหารือมากกว่า 180 คน
ในการกล่าวสุนทรพจน์ Ren Hongbin ประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน (China Council for the Promotion of International Trade: CCPIT) กล่าวว่า การพบปะหารือครั้งสำคัญระหว่างผู้นำจีนและสหรัฐฯ ที่กรุงปักกิ่ง ได้สร้างเสถียรภาพและความคาดการณ์ได้มากขึ้นให้แก่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศ พร้อมทั้งสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่สำหรับความร่วมมือ CCPIT พร้อมทำงานร่วมกับพันธมิตรในสหรัฐฯ เพื่อสร้างเวทีสำหรับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทางธุรกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศ โดยนาย Ren ได้เชิญชวนบริษัทสหรัฐฯ เข้าร่วมแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น CISCE มากขึ้น และร่วมแบ่งปันโอกาสจากการพัฒนาของจีน
ผู้เข้าร่วมงานระบุว่า จีนและสหรัฐฯ มีห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกันอย่างสูง โดยมีรากฐานความร่วมมือที่มั่นคงและศักยภาพอย่างกว้างขวางสำหรับการขยายความร่วมมือในอนาคต ทั้งนี้ CISCE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมและห่วงโซ่อุปทานระหว่างจีนและสหรัฐฯ มีส่วนช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและพลังขับเคลื่อนของความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานระหว่างสองประเทศ
งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนในวงกว้างที่จัดขึ้นโดย CCPIT ระหว่างการเยือนสหรัฐฯ ของคณะผู้แทนภาคธุรกิจจีน โดยระหว่างวันที่ 27–31 กรกฎาคม คณะผู้แทนได้เดินทางเยือนเมืองซอลต์เลกซิตี ชิคาโก และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พร้อมพบปะกับบริษัทและองค์กรในสหรัฐฯ มากกว่า 120 แห่ง ระหว่างการเยือน นาย Ren ได้นำเสนอแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะห้าปี ฉบับที่ 15 ของจีน (15th Five-Year Plan) รวมถึงทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสหรัฐฯ โดยเน้นย้ำมาตรการใหม่เพื่อมุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจคุณภาพสูง และการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม นาย Ren ยังเน้นย้ำถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของ CCPIT ในการสนับสนุนความร่วมมือเชิงปฏิบัติระหว่างชุมชนธุรกิจจีนและสหรัฐฯ ผ่านช่องทางความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
ผู้นำภาคธุรกิจและการเมืองของสหรัฐฯ กล่าวชื่นชมการพบปะระหว่างผู้นำจีนและสหรัฐฯ ที่กรุงปักกิ่ง พร้อมแสดงความมุ่งมั่นที่จะขยายการดำเนินธุรกิจในตลาดจีนในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะห้าปี ฉบับที่ 15 ของจีน และกระชับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ พวกเขายังตั้งตารอที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น APEC CEO Summit และ CISCE ครั้งที่ 5 พร้อมมีส่วนช่วยรักษาเสถียรภาพและประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานระดับโลกให้ดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง
SOURCE China International Supply Chain Expo
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