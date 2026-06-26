第四屆鏈博會清潔能源鏈展區集中展示全鏈條低碳創新，搭建全球能源合作平台

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China International Supply Chain Expo

26 6月, 2026, 13:41 CST

北京2026年6月26日 /美通社/ -- 第四屆鏈博會清潔能源鏈展區緊扣 「十五五」規劃中氫能、核能、零碳園區相關戰略部署，以源網荷儲協同發展、算電融合雙向賦能為核心方向，匯聚國內外能源領域領軍企業與創新力量，持續完善覆蓋能源生產、電力調度到消費應用的清潔能源全鏈條展示佈局。

本次展區參展主體多元，國內央企產業鏈龍頭集體亮相，國家電網、中國大唐聚焦算電協同創新，展示算力與電力深度融合下的新型智能調度體系；華潤集團以一體化綜合展陳，完整展示清潔能源開發、能源基建、低碳消費及企業ESG可持續發展全鏈條實踐；中國銀行聚焦綠色金融賽道，展示金融產品如何深度嵌入能源產業各環節，為行業低碳轉型提供全方位支撐。國際參展陣容同樣亮眼，埃克森美孚、阿法拉伐、西班牙納瓦拉自治區、沙特優耐德等海外企業與機構紛紛參展，帶來高端低碳新材料、前沿減排技術以及適配本地市場的合作方案，釋放廣闊跨國產業合作空間。

清潔能源鏈：讓地球更加美好
清潔能源鏈：讓地球更加美好

展區將宏大的全球能源轉型願景轉化為可近距離體驗的成套技術、智能裝備與落地系統方案，全面展現清潔能源產業在綠色化、數字化、智能化方向的前沿突破。本屆清潔能源展區用直觀、具象的產業成果，清晰展現全球清潔能源協同發展的巨大潛力，詮釋產業鏈互聯互通助力全球可持續綠色發展的重要價值。

SOURCE China International Supply Chain Expo

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