-Las comunidades empresariales de China y Estados Unidos fortalecen lazos y exploran nuevas oportunidades para la cooperación en la cadena de suministro

CHICAGO, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El 30 de julio de 2026, se celebró en Chicago el Foro de Cooperación Económica y Comercial China-Estados Unidos y la quinta edición de la Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE). Más de 180 representantes empresariales y gubernamentales de ambos países se reunieron para debatir.

U.S.-China Economic and Trade Cooperation Forum The 5th China International Supply Chain Expo Roadshow

En su intervención, Ren Hongbin, presidente del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), afirmó que la histórica reunión entre los líderes de China y Estados Unidos en Beijing ha brindado mayor estabilidad y previsibilidad a las relaciones económicas y comerciales bilaterales, a la vez que ha impulsado la cooperación. El CCPIT está dispuesto a colaborar con socios en Estados Unidos para crear plataformas que promuevan una mayor interacción y cooperación empresarial entre las empresas de ambos países. Ren invitó a más empresas estadounidenses a participar en plataformas como la CISCE y a beneficiarse de las oportunidades de desarrollo de China.

Los participantes destacaron que China y Estados Unidos cuentan con cadenas industriales y de suministro altamente integradas, con una sólida base para la cooperación y un amplio potencial para una mayor colaboración. Como plataforma clave para fomentar la colaboración en innovación y cadenas de suministro entre China y Estados Unidos, la CISCE ha contribuido a fortalecer la resiliencia y la vitalidad de la cooperación en este ámbito entre ambos países.

El evento formó parte de un programa más amplio de intercambios organizado por el CCPIT durante la visita de una delegación empresarial china a Estados Unidos. Del 27 al 31 de julio, la delegación visitó Salt Lake City, Chicago y Washington D.C., donde se reunió con más de 120 empresas y organizaciones estadounidenses. Durante la visita, Ren expuso el XV Plan Quinquenal de China y el desarrollo económico del país a los representantes estadounidenses, destacando las nuevas medidas para impulsar un crecimiento económico de alta calidad y una mayor apertura de la economía. Ren hizo hincapié en los esfuerzos continuos del CCPIT para fomentar la cooperación práctica entre las comunidades empresariales de China y Estados Unidos a través de canales bilaterales y multilaterales, con el objetivo de lograr resultados mutuamente beneficiosos.

Los líderes empresariales y políticos estadounidenses elogiaron la reunión entre los líderes de China y Estados Unidos en Pekín. Expresaron su compromiso de expandir su presencia en el mercado chino durante el XV Plan Quinquenal y profundizar la cooperación en materia de comercio e inversión. También manifestaron su interés en participar en eventos como la Cumbre de Consejeros Delegados de APEC y la Quinta CISCE, al tiempo que contribuyen a mantener cadenas de suministro e industriales globales estables y eficientes.