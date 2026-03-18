Le groupe H World annonce de solides résultats pour l'année 2025, grâce à une croissance limitée aux actifs

SHANGHAI, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- H World Group Limited (NASDAQ : HTHT) (HKEX : 01179), l'un des principaux groupes hôteliers au monde, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers non vérifiés pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025, soulignant la poursuite de l'expansion du réseau, de la transformation des actifs, de la rentabilité et de l'engagement de fidélisation.

JI Hotel Shanghai Wuzhong Road. As of December 31, 2025, JI Hotel operated 3,565 hotels, offering a total of 404,616 rooms globally.

Jin Hui, PDG de H World Group, a déclaré : « 2025 a marqué notre 20e anniversaire et une nouvelle année de forte expansion du réseau, avec l'ouverture de plus de 2 400 nouveaux hôtels. Plus important encore, soutenue par des améliorations de produits et une gestion disciplinée des revenus, notre performance RevPAR s'est améliorée séquentiellement et a renoué avec une croissance positive au quatrième trimestre, reflétant la résilience sous-jacente et la qualité de notre activité. »

Une stratégie peu gourmande en actifs au service d'une croissance de qualité

H World a annoncé de bonnes performances au quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'année, grâce aux progrès réalisés dans le cadre de sa stratégie de réduction des actifs et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Au quatrième trimestre, le GMV des hôtels a augmenté de 18,4 % en glissement annuel pour atteindre 28,1 milliards de yuans. Le chiffre d'affaires des hôtels gérés et franchisés (M&F) a augmenté de 21 % pour atteindre 3 milliards de yuans. L'EBITDA ajusté a atteint 2,2 milliards de yuans.

Pour l'ensemble de l'année 2025, le GMV du secteur hôtelier a augmenté de 16,4 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 108,1 milliards de yuans. Les revenus M&F ont augmenté de 23,1 % pour atteindre 11,7 milliards de yuans. Le bénéfice brut d'exploitation de l'activité M&F a augmenté de 20,8 % pour atteindre 7,6 milliards de yuans, augmentant encore sa contribution au bénéfice total et soulignant les progrès de la transition du groupe vers une gestion allégée des actifs. L'EBITDA ajusté a atteint 8,5 milliards de yuans en 2025, soit une augmentation de 24,2 % en glissement annuel.

L'expansion du réseau continue à favoriser la position de leader sur le marché

Dans le cadre de sa stratégie de croissance de haute qualité axée sur les marques, H World a continué à renforcer son réseau d'hôtels, à consolider sa présence sur le marché de masse tout en renforçant la compétitivité de ses marques phares.

La proportion d'hôtels de nouvelle génération parmi ses principales marques à service limité – Hanting Hotel, JI Hotel et Orange Hotel – a continué d'augmenter, reflétant des progrès constants dans l'amélioration des produits et la normalisation des marques.

Au 31 décembre 2025, le groupe exploitait 12 858 hôtels avec plus de 1,26 million de chambres, ce qui représente une augmentation de 16,2 % du nombre total de chambres en exploitation par rapport à l'année précédente.

Le programme de fidélisation de H World, H Rewards, a continué d'accroître l'engagement, les nuitées réservées par les membres ayant augmenté de 21,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 245 millions.

Une étape importante dans le redressement de Legacy-Deutsche Hospitality

H World a continué à faire des progrès constants dans l'optimisation des performances de son ancienne activité Deutsche Hospitality (« DH »). L'EBITDA ajusté du segment Legacy-DH s'est élevé à 499 millions de yuans pour l'année 2025, contre une perte de 154 millions de yuans pour 2024, reflétant l'efficacité des initiatives de restructuration et d'amélioration opérationnelle mises en œuvre au cours de l'année écoulée.

À l'horizon 2026, H World continuera de s'appuyer sur ses atouts principaux en améliorant les normes des produits, en renforçant ses capacités commerciales et de gestion des revenus, et en approfondissant l'intégration de la technologie dans l'ensemble de ses opérations. Grâce à son solide portefeuille de marques, à l'élargissement de sa base de membres, à son expertise opérationnelle approfondie et à son vaste réseau de partenaires, le groupe est bien placé pour assurer une croissance durable et une création de valeur à long terme.

Le communiqué de presse complet est disponible sur le site :

À propos de H World Group Limited

Basé en Chine, H World Group Limited (NASDAQ : HTHT) (HK : 01179) est un leader mondial de l'hôtellerie avec un portefeuille diversifié comprenant entre autres Steigenberger Icons, Steigenberger Hotels & Resorts, MAXX, HanTing, JI Hotel, Crystal Orange Hotel. Le groupe met l'accent sur des opérations à faibles actifs, sur l'innovation numérique et sur le développement stratégique de la marque afin de favoriser une croissance internationale durable.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de H World : https://ir.hworld.com/

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