H World Group meldet starke Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 dank Asset-Light-Wachstum

SHANGHAI, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- H World Group Limited (NASDAQ: HTHT) (HKEX: 01179), einer der weltweit führenden Hotelkonzerne, gab heute seine ungeprüften Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das am 31. Dezember 2025 endende Gesamtjahr bekannt und hob die anhaltende Dynamik beim Netzwerkausbau, bei der Asset-Light-Transformation, bei der Profitabilität sowie bei der Kundenbindung hervor.

JI Hotel Shanghai Wuzhong Road. As of December 31, 2025, JI Hotel operated 3,565 hotels, offering a total of 404,616 rooms globally.

Jin Hui, Geschäftsführer von H World Group, sagte: „2025 war unser 20. Jubiläumsjahr und zugleich ein weiteres Jahr mit starkem Netzausbau, in dem mehr als 2400 neue Hotels eröffnet wurden. Noch wichtiger ist, dass sich unsere RevPAR-Entwicklung dank Produktverbesserungen und diszipliniertem Umsatzmanagement im Quartalsverlauf verbessert hat und im vierten Quartal wieder positives Wachstum erreichte – was die zugrunde liegende Widerstandsfähigkeit und Qualität unseres Geschäfts widerspiegelt."

Asset-Light-Strategie sorgt für hochwertiges Wachstum

H World meldete starke Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr, die auf die Fortschritte bei seiner Asset-Light-Strategie sowie die Verbesserung der betrieblichen Effizienz zurückzuführen waren.

Im vierten Quartal stieg das GMV der Hotels im Vergleich zum Vorjahr um 18,4 % auf 28,1 Milliarden RMB. Die Umsätze der Hotels im Management- und Franchisebetrieb (M&F) stiegen um 21,0 % auf 3,0 Milliarden RMB. Das bereinigte EBITDA erreichte 2,2 Milliarden RMB.

Im Gesamtjahr 2025 stieg das GMV der Hotels im Vergleich zum Vorjahr um 16,4 % auf 108,1 Milliarden RMB. Die Umsätze aus dem M&F-Geschäft stiegen um um 23,1 % auf 11,7 Milliarden RMB. Der Bruttobetriebsgewinn aus dem M&F-Geschäft stieg um 20,8 % auf 7,6 Milliarden RMB, was seinen Beitrag zum Gesamtgewinn weiter erhöhte und die Fortschritte der Gruppe bei der Umstellung auf ein Asset-Light-Modell unterstreicht. Das bereinigte EBITDA erreichte im Jahr 2025 8,5 Milliarden RMB, ein Anstieg um 24,2 % gegenüber dem Vorjahr.

Netzwerkausbau treibt die Marktführerschaft weiter voran

Im Rahmen seiner markengeführten, hochwertigen Wachstumsstrategie hat H World sein Hotelnetz weiter ausgebaut, seine Präsenz im Massenmarkt vertieft sowie die Wettbewerbsfähigkeit seiner Kernmarken gestärkt.

Der Anteil der Hotels der neuen Generation unter den Kernmarken – Hanting Hotel, JI Hotel sowie Orange Hotel – nahm weiter zu, was den stetigen Fortschritt bei der Produktverbesserung und der Markenstandardisierung widerspiegelt.

Zum 31. Dezember 2025 betrieb die Gruppe 12 858 Hotels mit mehr als 1,26 Millionen Zimmern, was einem Anstieg der Gesamtzahl der Zimmer um 16,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Treueprogramm von H World, H Rewards, baute die Mitgliederbindung weiter aus: Die von Mitgliedern gebuchten Übernachtungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 21,5 % auf 245 Millionen.

Meilenstein bei der Sanierung des Legacy-Geschäfts von Deutsche Hospitality

H World machte weiterhin stetige Fortschritte bei der Optimierung der Leistung des Legacy-Geschäftsbereichs Deutsche Hospitality („DH"). Das bereinigte EBITDA des Legacy-DH-Segments betrug 499 Mio. RMB für das Gesamtjahr 2025, verglichen mit einem Verlust von 154 Mio. RMB im Jahr 2024, was die Wirksamkeit der im vergangenen Jahr durchgeführten Umstrukturierungs- und Betriebsverbesserungsinitiativen widerspiegelt.

Mit Blick auf das Jahr 2026 wird H World weiterhin auf seinen Kernstärken aufbauen, seine Produktstandards verbessern, seine kommerziellen sowie umsatzbezogenen Fähigkeiten weiter ausbauen und die Integration von Technologien in allen Bereichen des Unternehmens vertiefen. Mit ihrem starken Markenportfolio, ihrer wachsenden Mitgliederbasis, ihrem fundierten operativen Know-how und ihrem umfangreichen Partnernetzwerk ist die Gruppe gut aufgestellt, um nachhaltiges Wachstum sowie langfristige Wertschöpfung zu erzielen.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier:

Informationen zu H World Group Limited

Das in China ansässige Unternehmen H World Group Limited (NASDAQ: HTHT) (HK: 01179) ist ein führendes globales Hotelunternehmen mit einem breit gefächerten Portfolio, das unter anderem Steigenberger Icons, Steigenberger Hotels & Resorts, MAXX, HanTing, JI Hotel und Crystal Orange Hotel umfasst. Der Konzern legt den Schwerpunkt auf Asset-Light-Betrieb, digitale Innovation und strategische Markenentwicklung, um ein nachhaltiges internationales Wachstum zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von H World: https://ir.hworld.com/

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