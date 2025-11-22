《Just Dance》、《MLBB》與《HADO》加入 Games of the Future 2025 全球遊戲標誌陣容

三款全新代表性遊戲作品兼全球串流直播合作夥伴正式揭曉，隨著 Games of the Future 2025 蓄勢待發，將於今年 12 月帶來一場融合運動、電競和創新的沉浸式盛宴。

阿聯酋杜拜2025年11月23日 /美通社/ -- 作為 Games of the Future (GOTF) 的獨家權利持有者與守護者，Phygital International (PI) 正式揭曉將於今年十二月創舉性實體數碼運動賽事中亮相的最終遊戲項目，同時公佈強大的全球媒體合作夥伴陣容，攜手將賽事盛況傳遞至世界各地的運動迷。

Games of the Future 2025 將於 12 月 18 日至 23 日在阿布札比國家展覽中心 (ADNEC) 舉行，涵蓋 11 個競技項目，匯聚全球頂尖運動員參與虛擬與實體挑戰。這場盛會承諾呈現突破性的實體與虛擬融合展示，重新定義競技、表現與競賽的本質。

Phygital sports 運動員比賽 Phygital sports 運動員比賽

除先前公佈的全球電競項目如 Counter-Strike 2、Dota 2、 Fortnite、Fatal Fury: City of Wolves、UFL 以及 3on3 Freestyle, Phygital International 已確認新增三項賽事，進一步深化賽事的深度並提升其活力。每款遊戲皆經過精心挑選，以契合獨特的實體數碼融合項目，展現定義 Games of the Future 的核心要素——速度、技巧與策略的完整譜系。

加入的遊戲項目有Mobile Legends: Bang Bang (MLBB)，這款風靡全球的手機遊戲現象，為數百萬玩家重新定義了多人線上戰鬥競技場 (MOBA) 遊戲類型。在 MOBA Mobile 戰役中，MLBB 將讓玩家在高強度對戰中一較高下，考驗策略部署、團隊協作與戰術掌控能力。

為陣容增添節奏與風采，全球最暢銷的舞蹈遊戲系列 Just Dance 將在實體與數碼融合的舞蹈競賽中擔綱主角。以蓬勃活力與富表現力的遊戲玩法聞名， Just Dance 將為 GOTF 2025 帶來全球最具動感且以社群為導向的遊戲體驗。運動員們將在數碼遊戲與現場表演交融的視覺盛宴中，面臨融合編舞技巧、動作精準度與體能耐力的挑戰。

在已確認的賽事陣容中，HADO 的加入使名單得以完整，成為虛擬實境 (VR) 遊戲競賽的核心項目。作為開創性的擴增實境 (AR) 體驗，HADO 透過可穿戴式AR技術，將現實世界的肢體動作與數位遊戲場景完美融合。玩家無需使用控制器，而是直接透過實體動作——在現實世界中奔跑、閃避、瞄準——來操控虛擬技能，每項動作皆會即時影響遊戲情境並以視覺效果呈現。HADO 承諾帶來節奏明快、視覺震撼的 VR 競技體驗。

「這些新公布的項目，彰顯出人們在 Games of the Future 2025 中可體驗的實體與數碼融合運動的完整範疇。」Phygital International 行政總裁 Nis Hatt：「從舞蹈的表現力、流動電競的全球吸引力，到 AR 遊戲玩法的突破性創新，這波第二代遊戲彰顯出實體與數碼交融運動的多樣性與精彩魅力。」

現場觀看 GOTF 2025 的所有動作

除了擴大其遊戲陣容外，Phygital International 還宣布一系列主要的全球媒體合作夥伴關係， 確保 Games of the Future 2025 能透過數碼平台與廣播平台，讓全球球迷都能輕鬆參與。

領銜推動這項計劃的是總部位於德國的串流平台 Sportworld，該平台在超過 200 個國家與地區發行國際體育內容。透過一項涵蓋 Games of the Future 2025 以及 2026 的全新多年期合作夥伴關係，Sportworld 將透過其三星與 LG 裝置上的智能電視應用程式提供免費 GOTF 觀看權限，並設立獨家品牌專區。此次合作已下載超過 1,300 萬個應用程序和 Rally.TV FAST+ 和 DFB Play TV 等合作夥伴，這項合作標誌著將體育運動帶給全球粉絲的重要步驟。



在亞洲，GOTF 2025 賽事將透過頂尖直播平台 Huya 與 SOOP（前身為 AfreecaTV）進行轉播，將賽事影響力擴展至中國、韓國及東南亞地區。Huya 將提供現場和非現場報導，以及影響者合作和促銷內容，旨在吸引中國龐大的遊戲觀眾。與此同時，SOOP 是韓國頂級流媒體和娛樂平台之一，韓國頂級串流與娛樂平台之一，每年製作超過 80 場大型電競賽事。SOOP 將為韓國市場提供轉播服務，並製作 Battle of Robots 與 Phygital Fighting：FATAL FURY: City of the Wolves 項目的專屬全國轉播節目。這些合作夥伴關係共同強化 GOTF 在亞洲最具活力的遊戲與娛樂區域的佈局。

在整個非洲地區，GOTF 2025 賽事也將透過 StarTimes 與 TV BRICS 平台播出，進一步擴大賽事在非洲大陸的覆蓋範圍。StarTimes，非洲最大的付費電視與OTT營運商之一，將透過其 StarTimes ON 平台直播，觸及遍佈 30 多個國家的超過 2,500 萬訂戶。此外，TV BRICS 是一個串聯金磚國家與非洲的多平台媒體網絡，將透過體育、文化與創新領域，發布精彩片段、深度特輯及辯論導向節目，例如《Phygital Africa Diaries》與《Future of Sport》等，內容將以英語及阿拉伯語雙語製作

這些平台將加入先前公布的媒體合作夥伴行列，包括巴西領先娛樂平台 Ei Nerd（累計觀看次數超過 40 億次），以及歐洲、中東與非洲地區頂尖電競與遊戲網路平台 BIGG。後者將透過旗下領先遊戲頻道 BIGG TV 直播GOTF 2025賽事，該頻道覆蓋 100 多個國超過 5,000 萬戶家庭。

「將未來的賽事帶給全球球迷，正是我們工作的核心所在，」Hatt 補充道：「透過與全球頂尖串流平台的合作夥伴關係，我們確保各地觀眾——從歐洲到亞洲、非洲乃至拉丁美洲——皆能親身感受 GOTF 2025 的澎湃能量、創新精神與動人情感。這是全球性的盛事，現已擁有真正的全球舞台。」

多數賽事將於 12 月 18 日至 23 日舉行，而首場科技競賽「MOBA PC.Dota 2」將提前於 12 月 14 日登場。Games of the Future 2025 門票現已在 www.gotfabudhabi.com 發售。粉絲亦可透過 Instagram 追蹤 @gamesofthefutureofficial 及 @gotfabudhabi 帳號，掌握所有最新動態與幕後花絮。

Phygital International (PI) 簡介：

Phygital International 是全球 phygital 運動推動者，專注創新和重新定義體育運動。它是 Games of the Future（未來運動會）的管理兼版權擁有者，並負責監督每個主辦城市的申辦過程。

如欲查看更多資料，請瀏覽 https://Phygitalinternational.com 或聯絡 [email protected]

Games of the Future（未來運動會）(GOTF) 簡介：

Games of the Future（未來運動會）是國際年度盛事，融合實體世界與數碼世界，而成為 phygital 運動的巔峰。本錦標賽匯聚來自世界各地的新一代 phygital 運動英雄，在各種 phygital 項目和挑戰中競技。Games of the Future 2025（2025 年未來運動會）將於阿布扎比舉行，而 Games of the Future 2026（2026 年未來運動會）將於阿斯塔納舉行。

如欲查看更多資料，請瀏覽：https://gofuture.games/

SOURCE Phygital International