《Counter-Strike 2》、《Dota 2》、《Fortnite》、《Fatal Fury: City of Wolves》及《UFL》等遊戲將領銜 Games of the Future 2025（2025 年未來運動會）

這場 phygital 體育盛會將於 12 月 18 日至 23 日在阿布扎比舉行，首批重點遊戲陣容今日公佈。

阿聯酋杜拜 2025年11月7日 /美通社/ -- 為延續遊戲界最新發展的強勁勢頭，Games of the Future（未來運動會，簡稱 GOTF）的獨家版權持有及管理機構 Phygital International (PI) 今日宣佈 Games of the Future 2025（2025 年未來運動會）的重量級遊戲陣容。這場盛事將於 12 月 18 日至 23 日在阿布扎比舉行。

Games of the Future 2025（2025 年未來運動會）將傳統體育的速度與力量，與電子競技的技巧與張力完美融合，呈獻 phygital 競賽的巔峰對決。運動員及愛好者將體驗橫跨 11 個競賽項目的獨特賽制，將現實世界的挑戰與全球多款最具代表性的電子遊戲無縫結合。

傳奇戰術射擊遊戲《Counter-Strike 2》將坐鎮 Phygital Shooter 競賽，選手們的精準度、策略和團隊合作將面臨嚴峻考驗。作為全球電競的標誌性作品，《Counter-Strike 2》將以其招牌的高強度對抗和快節奏風格，點燃賽事的數碼戰場。與此同時，經典的多人線上戰術競技遊戲《Dota 2》將在 MOBAPC 競賽中考驗各隊伍的戰術造詣和強大韌性，彰顯其為何能成為史上最歷久不衰、最備受推崇的電競遊戲之一。

風靡全球、憑藉其龐大社群及文化影響力定義潮流的《Fortnite》，將領銜 Battle Royale 項目。其融合生存與高強度動作的動態玩法，將確保 Battle Royale 賽事呈獻令人屏息的緊張時刻，最終只有一支隊伍能脫穎而出並奪得桂冠。 作為格鬥遊戲史上最具傳奇色彩的系列之一，《Fatal Fury: City of the Wolves》將帶來另一種視覺盛宴。選手們將在 Phygital Fighting 競賽的數碼階段，結合精準操控、反應速度和戰術實力，決出最終冠軍。

除了上述旗艦遊戲，今年 Games of the Future 的 Phygital Football 競賽將採用高強度的新一代足球遊戲《UFL》。而《3on3 Freestyle》將領銜 Phygital Basketball 項目，為賽事注入其標誌性的街頭風格和快節奏玩法，令賽事更添熾熱氣氛。這些充滿活力的競賽項目將虛擬玩法與現實世界的體育活動相融合。運動員將在數碼賽事與現實賽場挑戰之間無縫切換，在快節奏中展現技巧、策略和團隊合作，為這個 phygital 時代重新定義競賽的涵義。

「這些經典遊戲登陸 Games of the Future 2025（2025 年未來運動會），對遊戲界和體育界而言都是一個決定性時刻。」 Phygital International 行政總裁 Nis Hatt 表示，「頂尖的運動競技將與電競的創意及活力在此交匯，創造出真正非凡的體驗。這證明了phygital 運動不僅是新篇章，更是全球競賽的未來。」

GOTF 2025 將全球最具代表性的電子遊戲與充滿活力的現實體育挑戰相結合，勢必帶來一場無與倫比的體育盛宴。這場全球領先的 phygital 運動將於 12 月 18 日至 23 日在阿布扎比國家展覽中心 (ADNEC) 舉行，屆時全球頂尖的 phygital 運動員將雲集一堂，展開為期六天的競賽、創新和娛樂活動。在錦標賽舉行期間，現場觀眾更可體驗沉浸式 VR、尖端運動科技、文化展演以及互動體驗區。大會旨在頌揚實體與數碼世界的融合，創造一場不容錯過的盛會。

關於 Phygital International (PI)：

Phygital International 是全球 phygital 運動推動者，專注創新和重新定義體育運動。它是 Games of the Future（未來運動會）的管理兼版權擁有者，並負責監督每個主辦城市的申辦過程。

如欲查看更多資料，請瀏覽 https://Phygitalinternational.com 或聯絡 [email protected]

Games of the Future（未來運動會）(GOTF) 簡介：

Games of the Future（未來運動會）是國際年度盛事，融合實體世界與數碼世界，而成為 phygital 運動的巔峰。本錦標賽匯聚來自世界各地的新一代 phygital 運動英雄，在各種 phygital 項目和挑戰中競技。Games of the Future 2025（2025 年未來運動會）將於阿布扎比舉行，而 Games of the Future 2026（2026 年未來運動會）將於阿斯塔納舉行。

如欲查看更多資料，請瀏覽：https://gofuture.games/

