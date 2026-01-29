UnionPay Dukung 25 Dompet Digital Internasional untuk Memakai Kode QR Weixin Pay di Tiongkok Daratan

Kini, wisatawan asing dari 11 negara dan kawasan yang berkunjung ke Tiongkok Daratan memperoleh kemudahan metode pembayaran seluler seperti Naree. Kolaborasi antara UnionPay International dan Weixin Pay (juga dikenal sebagai WeChat) kini mendukung 25 dompet digital internasional milik mitra UnionPay. Pengguna cukup menautkan kartu UnionPay lokal atau mengaktifkan kartu UnionPay digital di salah satu dompet digital mereka. Selanjutnya, mereka dapat melakukan pembayaran di restoran, gerai, dan sistem transportasi umum di seluruh Tiongkok Daratan dengan memindai kode QR Weixin Pay atau UnionPay. Nilai transaksi secara otomatis dikonversi dari mata uang asal ke Renminbi (RMB), tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan.

25 dompet digital internasional yang didukung berdasarkan negara / wilayah

Sejak diluncurkan pada Desember 2024, cakupan program ini semakin luas. Seiring bertambahnya dompet digital internasional milik mitra UnionPay yang bergabung dalam jaringan tersebut, semakin banyak pula wisatawan yang dapat menikmati pengalaman pembayaran yang lebih lancar saat berlibur ke Tiongkok.

Pencapaian Penting "Project Excellence" UnionPay

Kolaborasi antara UnionPay International dan Weixin Pay menjadi perkembangan terbaru dalam "Project Excellence" UnionPay. Melalui inisiatif ini, lebih dari 200 dompet digital di 37 negara dan kawasan di luar Tiongkok Daratan kini terhubung dengan kartu UnionPay yang diterbitkan secara lokal.

Agar layanan pembayaran semakin mudah bagi wisatawan mancanegara yang berlibur ke Tiongkok, UnionPay juga meluncurkan Kartu SplendorPlus, sebuah produk yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan unik wisatawan asing.

Pada 2025, volume transaksi yang memakai kode QR di Tiongkok Daratan melalui dompet digital milik mitra UnionPay di luar Tiongkok Daratan meningkat 100% dari tahun sebelumnya, sedangkan nilai transaksinya melonjak sebesar 75%.

SOURCE UnionPay International