「你好！中國」App上線，為國際旅客搭建一站式數字服務平台

海口2025年12月24日 /美通社/ -- 在2025年12月19日舉辦的中國國際旅遊交易會上，中國銀聯正式推出「你好！中國」應用程序。該平台旨在為國際訪客提供一站式數字化服務，助力打造更便捷的旅行體驗。

這不僅是一款旅行工具，更是一座連接訪客與中國日常生活的數字橋樑，旨在提供更流暢的跨境服務，促進更深入的人文交流。

一「端」集成，暢享支付

「你好！中國」App使用簡便。用戶可通過電子郵箱註冊，或直接通過蘋果賬戶登錄，隨後綁定銀聯、Visa、萬事達等在中國大陸境外發行的國際銀行卡。該應用可實時顯示160多種貨幣匯率。

在線支付方面，「你好！中國」已接入300多個平台，覆蓋12306購火車票、美團和餓了麼（淘寶閃購）點外賣、攜程訂酒店以及京東購物等場景。

在店內支付場景中，該應用整合了銀聯、支付寶和微信支付受理網絡，用戶可在超1000種服務場景中，使用一個應用掃瞄各類二維碼完成支付。

該應用還在北京、上海等主要城市提供便捷的退稅服務，並計劃逐步擴展至國際訪客在華的所有退稅場景，從而帶來更高效便捷的退稅體驗。

暢行中國，無縫銜接

該應用覆蓋國內43個主要城市的地鐵系統以及超1760個縣級區域的公交網絡，搭建起「軌道交通+地面公交」的支付體系。無需購買單獨的交通卡——「一揮即付」，輕鬆通行。

應用內的英文地圖可基於用戶位置，精準定位附近的自動取款機、貨幣兌換點等必備服務。

智能工具，語言無憂

實時翻譯功能支持中英文對話，並新增對日語、韓語、阿拉伯語和俄語的智能識別。應用內頁面翻譯功能確保用戶能以母語流暢瀏覽。

應用內的智能助手不僅能翻譯，還能解答景點、交通、餐飲等方面的問題，並提供融合公共交通、步行等多種出行方式的定制化路線規劃。

持續升級，拓展服務

該應用將不斷迭代優化，即將上線的新功能包括：集成簽證服務，包括申請指導、預約辦理和狀態查詢；虛擬SIM卡激活服務，實現落地即享移動數據；以及一鍵預約中國國家博物館等熱門博物館和景點。

構建更包容的國際旅客支付生態

除「你好！中國」應用外，截至目前，銀聯已在境外累計發行超2億張銀聯卡、200多個銀聯合作錢包，可在全球183個國家和地區，特別是中國境內實現無縫支付。

此外，銀聯已在20個國際市場與59家機構合作，發行了超1000萬張「錦繡中華」卡，為在華旅行、學習或工作的人士提供機場貴賓廳、交通、旅遊景點、文化藝術及美食五大類精選商戶的專屬權益。

中國銀聯將持續完善受理網絡、產品與服務，為國際訪客打造更友好、更安全的支付體驗。

SOURCE UnionPay International