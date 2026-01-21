中國銀聯出席世界經濟論壇年會

當前全球經濟面臨多重風險挑戰，但「韌性」依舊是刻畫中國經濟的核心關鍵詞，在過去的 2025 年，中國 GDP 較上年增長 5%，總量跨越 140 萬億關口。董俊峰在對話中指出，中國經濟能夠長期保持穩定發展、持續增長，得益於政府長期發展規劃與高效政策引領、市場主體活力增強、消費升級及需求增長等多重積極因素，其中擴內需、推動消費升級是最關鍵的增長動力。

在政策層面，中國持續構建國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。在十五五規劃建議中明確實施提振消費專項行動、擴大優質消費品和服務供給，為經濟持續增長提供根本保障。

從需求側看，消費新趨勢、新業態、新場景不斷湧現。基於銀聯數據，中國消費領域數字支付規模穩步增長；直播電商、跨境電商、即時零售、共享經濟等新業態快速滲透；冰雪消費需求高漲，消費金額增速超五成；跨境支付消費穩步增長，入境消費金額增幅超六成，這都標誌著居民消費正從傳統商品消費向多元化、品質化、智能化的新型消費場景加速遷移。消費市場的結構性變化正深刻重塑經濟增長動能，居民消費從以商品消費為主轉向商品、服務消費雙輪驅動，推動供給端向小批量定製化生產轉型，加速產品供給形態創新。

在這樣的趨勢下，中國銀聯立足支付，以技術創新和服務升級助力消費市場擴容提質。通過構建覆蓋線上線下、境內境外的支付受理網絡，優化支付體驗、降低交易成本，有效激活消費潛力，為商業活力提升提供了堅實支撐，成為中國經濟持續增長的重要「助推器」。

AI 賦能新質生產力 銀聯積極構建人工智慧應用生態

當前人工智慧等新興領域正成為驅動生產力提高和經濟持續增長的關鍵力量。董俊峰指出，近兩年全球 AI 浪潮蓬勃發展，大語言模型、多模態技術、智能體等技術突破加速了人工智慧的規模化應用，正從效率提升、模式優化、生態變革三個維度釋放新質生產力，成為經濟發展的變革性驅動力，支付產業正成為 AI 技術落地應用的前沿陣地。

在效率提升層面，AI 通過替代人工重複性工作、優化決策鏈路、放大產能邊界、消除流程斷點，實現個人執行、企業運營、產業協作、決策管理全維度降本提效。在支付安全領域，銀聯構建智能風控體系，AI 輔助生成的風控專家規則為數字支付的安全合規發展築牢防線；在服務優化領域，銀聯面向境外來華人士打造「Nihao China」APP，通過智能體提供基於自然語言交互的一站式服務，滿足境外用戶的個性化支付需求。

在模式優化層面，AI 正推動各行各業從「被動執行指令」向「主動響應需求」轉型，催生出一系列全新商業形態。近年來，全球頭部支付企業紛紛佈局智能體支付，銀聯率先在業內發布 MCP 智能體支付服務，不僅嵌入傳統支付能力，更創新推出「代理式」支付體驗，用戶通過對話交互即可完成從需求提出到最終支付的全流程消費。這種模式創新不僅提升了支付的便捷性和個性化水平，更將支付融入消費場景的全鏈路，為商業生態的數位化升級提供了新路徑。

在生態變革層面，智能商業時代的到來推動商業從「經驗驅動」轉向「數智驅動」，AI 使支付突破傳統「資金結算工具」的定位，成為經濟活動智能化升級的核心基礎設施。銀聯以新「四方模式」為基礎，聯動產業各方積極探索構建智能體支付生態，致力於為全球用戶提供智能支付「中國方案」，推動支付產業向更開放、更協同、更智能的方向發展。

深化全球合作共贏 銀聯以支付「橋樑」聯通世界

面對全球貿易政策不確定性增強、地緣政治摩擦增多的複雜環境，中國始終堅定不移推進高水平對外開放，以自身發展為世界提供機遇。支付作為跨境貿易、投資和人員往來的「毛細血管」，正成為促進國際合作的重要紐帶。董俊峰在講話中表示，中國經濟的持續增長不僅惠及本國，更加強與越來越多不同市場的合作連接，構建平等合作、互利共贏的發展格局，與世界共享穩定發展、經濟增長的發展紅利。

中國對世界經濟增長的貢獻率多年來保持在 30% 左右，為全球經濟穩定發揮了壓艙石作用。目前，中國已成為 150 多個國家和地區的前三大貿易夥伴，與發達市場實現高端製造、金融服務、醫藥醫療等產品服務的大規模流動，為新興市場提供了廣闊的出口市場和發展機遇，帶動當地就業、產業升級和基礎設施完善，促進自主發展能力提升。

隨著中國對外開放向更大範圍、更寬領域、更深層次推進，「規則型夥伴關係」共建持續深化，高標準自貿協定與投資協定簽署進程加快，「立足週邊、輻射全球」的自貿區網絡逐步完善，從要素開放向制度開放的轉型不斷提速，為全球市場協同發展拓展更廣闊空間。2025 年底海南自貿港正式封關運行，成為中國進一步推動制度型開放、構建更廣泛自由貿易網絡的重要探索和又一標誌。

在高水平對外開放政策指引下，銀聯積極踐行「走出去、引進來」相結合的國際化發展戰略，持續完善全球支付網絡佈局。在「走出去」方面，目前銀聯卡已在境外 83 個國家和地區發行，累計發卡量近 3 億張，受理網絡擴展至 183 個國家和地區，覆蓋超 7500 萬境外商戶，構建起廣覆蓋、多層次的全球支付網絡，為中外雙向投資、貿易往來和人員交流提供了穩定、便捷的支付保障。銀聯順應全球數位化支付趨勢，創新推出二維碼支付互聯互通業務方案，積極推動不同市場數位基礎設施和規則標準的互聯互通，使中國支付技術和服務走向全球。

在「引進來」方面，中國支付領域制度型開放持續深化，對外開放水平和國際合作廣度顯著提升。中國銀聯與運通、萬事達、Visa 等主要國際卡組織在發卡、受理、創新支付、基礎設施等領域的合作不斷深入，共同提升境內支付便利化水平，更好服務境內外人員交流。同時，銀聯積極推動境內外優質資源整合，共建開放協同生態，探索與卡組織、清算網絡、網際網路平台之間的 N2N（網絡對網絡）、G2G（政府對政府）等創新合作模式，加快構建惠及各方、合作共贏的跨境支付新「四方模式」。

當前，中國經濟在長遠規劃、科學調控、上下協同的有效治理機制框架下，超大規模市場優勢和完備產業體系優勢持續凸顯，長期向好的基本趨勢沒有改變也不會改變。面向未來，銀聯將繼續立足中國、服務全球，以推動支付產業高質量發展為核心，持續深化技術創新，加快 AI 等新技術與支付業務的深度融合，不斷提升服務實體經濟的質效；推動全球支付市場的互聯互通與規範發展，為全球合作夥伴、商戶和持卡人提供更多更有價值的服務，為促進全球經濟合作、實現共同繁榮貢獻更大力量。

SOURCE UnionPay International