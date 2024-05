Nadchodząca wizyta prezydenta Chin nową nadzieją dla rozwoju Serbii: Vucic

BELGRAD, Serbia, 2 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- materiał informacyjny z agencji prasowej xinhuanet:

Prezydent Serbii Aleksandar Vucic powiedział we wtorek, że nadchodząca wizyta Prezydenta Chin Xi Jinpinga to nie tylko duże wydarzenie dyplomatyczne, ale również radosny moment dla wszystkich mieszkańców Serbii.

Serbian President Aleksandar Vucic meets with visiting President of Xinhua News Agency Fu Hua in Belgrade, Serbia, on April 30, 2024.

Serbski prezydent mówił o nowej nadziei dla rozwoju Serbii, jaką w jego przekonaniu ma przynieść wizyta Xi: „Niezwykle cieszę się, że Prezydent Xi odwiedzi nasz kraj".

Wypowiedź padła przy okazji wizyty w Belgradzie Fu Hua - prezesa agencji informacyjnej Xinhua.

Wskazując na niewzruszoną przyjaźń pomiędzy Serbią i Chinami, a także pełną otwartość i transparentność, jaką cechuje ich współpraca, Vucic zaznaczył, że jego kraj nigdy nie zapomni pomocy otrzymanej od narodu chińskiego. Dodał przy tym, że wizyta chińskiego prezydenta powinna spotkać się z bardzo ciepłym przyjęciem Serbów.

Prezydent Vucic chwalił hutę żelaza HBIS Serbia w Smederevie za jej wkład w rozwój gospodarczy Serbii, zwrócił uwagę na pomoc Chin w dziedzinie medycyny i opieki zdrowotnej udzieloną Serbii podczas pandemii COVID-19, a także wsparcie Państwa Środka, na jakie Serbowie mogą liczyć na arenie międzynarodowej.

Serbia zdecydowanie popiera stanowisko Chin dotyczące ochrony ich kluczowych interesów i stawiania czoła największym wyzwaniom.

W kwestii Tajwanu Vucic podkreślił, że Serbia jest zwolennikiem zasady jednych Chin i wspiera je w obronie suwerenności i integralności terytorialnej.

Z kolei odnosząc się do współpracy medialnej obu państw, prezydent Serbii zaznaczył, że bardzo ceni sobie wymianę informacji i kooperację pomiędzy chińską agencją Tanjug i jej serbską odpowiedniczką Tanjug oraz innymi mediami. Zauważył przy tym, że dzięki współpracy media w Serbii mogą uczyć się na doświadczeniach ich chińskich odpowiedników, zaś dla Serbów jest to szansa na lepsze zrozumienie Państwa Środka. Wszystko to zaś sprzyja wspólnemu uczeniu się i wymianie doświadczeń.

Fu powiedział, że dzięki strategicznemu kierunkowi wyznaczanemu przez prezydentów Xi i Vucica obserwujemy dynamiczny rozwój relacji chińsko-serbskich mimo stale zachodzących zmian w otoczeniu międzynarodowym. Współpraca ta stanowi dobry przykład przyjaznych układów, jakie łączą Chiny z europejskimi państwami.

Wyraził też oczekiwanie, że spotkanie głów państw poskutkuje stworzeniem nowych ram współpracy i wymiany informacji pomiędzy Chinami i Serbią, wnosząc potrzebny w tej nowej epoce powiew świeżości w ich „niewzruszoną przyjaźń".

Fu zadeklarował gotowość agencji Xinhua do współpracy z jej odpowiednikami w Serbii celem pogłębiania wymiany informacji i współpracy medialnej, rzetelnego relacjonowania przyjaznych stosunków chińsko-serbskich i podkreślania pomyślnych perspektyw współpracy dwustronnej obu państw poprzez cechujące się wysoką jakością i wielowymiarowością materiały prasowe i badania think tanków.

Xinhua zamierza również konsekwentnie pełnić rolę ambasadora przyjaźni chińsko-serbskiej, tworząc pozytywną atmosferę opinii publicznej na rzecz pogłębiania współpracy dwustronnej na różnych polach dla dobra obywateli obu państw".

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2402481/Serbian_President_Aleksandar_Vucic_meets_visiting_President_Xinhua_News_Agency.jpg