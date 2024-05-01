雙威大學成功舉辦泰晤士高等教育亞洲大學峰會

本次峰會的主題為「跨越邊界，重塑亞洲教育不斷發展的格局」。隨著全球化推動經濟和就業格局的不斷發展變化，大學院校更需要將課程與當前的行業需求相匹配。

馬來西亞高等教育部長拿督斯裏贊比裏(YB Dato' Seri Diraja Dr. Zambry Abdul Kadir)主持了此次峰會，他強調，教育部將繼續優先考慮學生的發展，並確保大學發揮各自的作用。

會議為大學提供了一個展示成就的平臺，舉辦超過35場學術會議進行知識、技能和資源的合作交流，強調大學更有必要根據行業需求調整課程，確保為畢業生提供實用技能，從而改善他們的就業前景，推動經濟增長和積極的社會發展。

此次峰會還在雙威度假酒店舉辦了「2024年泰晤士高等教育亞洲大獎」(THE Awards Asia 2024)頒獎典禮。KDYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah的到場讓這一重要活動更加精彩，獎項不僅表彰了各院校取得的傑出成就，更是對亞洲高等教育領域各類傑出貢獻的贊譽與肯定。

雙威大學校長西布朗波佩瑪(Sibrandes Poppema)教授在認可峰會的成功和意義時表示：「這是我們首次在馬來西亞及雙威大學舉辦泰晤士高等教育亞洲大學峰會。這不僅為展示馬來西亞的卓越學術成果、推動國際合作與全球高等教育對話提供了得天獨厚的機會。我們的共同目標是彌合當前的教育差距，重塑亞洲教育不斷發展的格局。」

SOURCE Sunway University