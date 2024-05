Sunway University Jadi Tuan Rumah "THE Asia Universities Summit"

Ajang ini menghadirkan lebih dari 600 pemimpin sektor pendidikan yang terkemuka di dunia, serta delegasi dan akademisi dari berbagai universitas di Asia, termasuk The Chinese University of Hong Kong, City University of Hong Kong, National University of Singapore, Monash University, North South University, Universiti Brunei Darussalam, Toyo University, Macau University of Science and Technology, Xi'an Jiaotong-Liverpool University, Nanjing University, Lancaster University, serta Arizona State University. Delegasi ini juga mendapat sambutan hangat dari ikon global dan chef kenamaan dunia, Gordon Ramsay.

Tema THE Asia Universities Summit tahun ini adalah "Bridging Frontiers to Redefine the Evolving Educational Landscape in Asia". Di tengah kondisi ekonomi dan karier yang terus berkembang akibat globalisasi, universitas harus menyelaraskan kurikulum dengan tuntutan industri modern.

Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia YB Dato' Seri Diraja Dr. Zambry Abdul Kadir, sosok yang membuka ajang tersebut, menekankan, pihak Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia akan terus memprioritaskan perkembangan mahasiswa, serta menjamin bahwa universitas tetap berfokus menjalani perannya.

Ajang ini menjadi platform bagi berbagai universitas untuk memperlihatkan pencapaiannya, serta terlibat dalam pertukaran pengetahuan, keahlian, dan sumber daya secara kolaboratif melalui 35 sesi akademis. Lebih lagi, ajang ini mengutamakan pentingnya universitas membekali mahasiswa dengan keahlian praktis dan wawasan yang meningkatkan prospek mencari pekerjaan. Dengan demikian, mahasiswa kelak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan sosial yang positif.

Ajang ini juga menggelar sebuah gala yang mengumumkan para pemenang "THE Awards Asia 2024" di Sunway Resort Hotel. Acara meriah ini juga dibuka oleh KDYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah. Dia mengapresiasi pencapaian kelembagaan yang luar biasa dan keunggulan sektor pendidikan tinggi di Asia.

Mengomentari kesuksesan dan peran penting ajang tersebut, President, Sunway University, Profesor Sibrandes Poppema, berkata, "Kami mendapat kehormatan sebagai tuan rumah THE Asia Universities Summit edisi perdana di Malaysia. Ajang ini menjadi kesempatan yang baik bagi kami untuk mengangkat keunggulan akademik dan riset Malaysia. Di saat bersamaan, kami juga mendorong wacana penting dengan lembaga-lembaga global di Asia. Lewat kolaborasi, kami menutup kesenjangan pendidikan dan mengubah lanskap pendidikan di Asia."

SOURCE Sunway University