선웨이대학, THE Asia Universities Summit 성공적 개최

쿠알라룸푸르, 말레이시아 2024년 5월 2일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 말레이시아 선웨이대학교가 Times Higher Education(THE) Asia Universities Summit을 처음 개최함으로써 세계 최고 수준의 교육 목적지로 부상하하고 있는 말레이시아는 새로운 이정표를 세우게 됐다. 올해 4월 29일부터 5월 1일까지 열린 이 권위 있는 행사가 말레이시아에서 열림으로써 아시아 지역의 학문적 우수성과 혁신을 위한 역동적인 교육 허브로서 말레이시아의 위상이 한층 높아졌다는 사실이 재확인된 것이다.

이번 서밋에는 홍콩중문대학교, 홍콩시립대학교, 싱가포르국립대학교, 모나시대학교, 노스사우스대학교, 브루나이다루살람대학교, 도요대학교, 마카오과학기술대학교, 시안교통-리버풀대학교, 난징대학교, 랭커스터대학교, 애리조나주립대학교 등 여러 아시아•태평양 지역 대학에서 저명한 글로벌 교육 리더와 대표 및 학자 600여 명이 모였다. 또한 글로벌 아이콘이자 세계적인 셰프인 Gordon Ramsay가 서밋에 참석해 대표단을 환영했다.

Tan Sri Sir Dr. Jeffrey Cheah, founder and chairman of Sunway Group and YB Dato’ Seri Diraja Dr. Zambry Abdul Kadir, Minister of Higher Education Malaysia alongside distinguished guests at THE Asia Universities Summit, Sunway University.

올해 THE Asia Universities Summit의 주제는 '아시아의 진화하는 교육 환경을 재정의하기 위한 국경의 연결(Bridging Frontiers to Redefine the Evolving Educational Landscape in Asia)'이었다. 세계화로 인해 경제와 고용 환경이 지속적으로 변하면서 대학에서도 변화된 산업 수요에 맞게 커리큘럼을 조정해야 할 필요성이 커지고 있다.

이번 서밋을 주관한 YB Dato' Seri Diraja Dr. Zambry Abdul Kadir 말레이시아 고등교육부(Minister of Higher Education Malaysia) 장관은 "고등교육부는 앞으로도 계속해서 학생의 발전을 우선시하고 대학이 각자의 역할에 집중할 수 있게 만들 것"이라고 강조했다.

이번 서밋은 35개의 학술 세션을 통해 대학들이 각자 올린 성과를 소개하고 지식과 기술과 자원을 함께 교류할 수 있는 플랫폼 역할을 했다. 서밋은 대학이 졸업생들에게 취업 성공 가능성을 높이고, 경제 성장과 긍정적인 사회 발전에 기여할 수 있는 실용적인 기술과 지식을 갖출 수 있게 해줘야 한다는 사실도 강조했다.

성공적인 서밋은 선웨이리조트호텔(Sunway Resort Hotel)에서 열린 THE Awards Asia 2024 수상자 시상식을 위한 멋진 갈라 디너로 이어졌다. KDYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah의 진행으로 화기애애한 분위기 속에 열린 이 행사는 아시아 대학의 탁월한 성과를 인정하고, 아시아 고등교육 환경의 다양한 우수성을 축하하는 자리였다.

선웨이대학교 총장인 Sibrandes Poppema 교수는 이번 서밋의 성공과 중요성을 높게 평가하며 "말레이시아에서 처음으로 선웨이대학교에서 THE Asia Universities Summit을 개최하게 되어 영광"이라며 "말레이시아의 학문적•연구적 우수성을 조명하는 동시에 아시아 지역 전역의 글로벌 기관들과 의미 있는 대화를 나눌 수 있는 좋은 기회를 얻게 돼 기쁘며, 우리는 함께 힘을 합쳐 현재의 교육 격차를 해소하고 아시아의 교육 환경을 재창조하는 것을 목표로 한다"고 말했다.

SOURCE Sunway University