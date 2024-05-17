新華絲路：中國白酒生產商五糧液三度入選「外國人喜愛的中國品牌」

多年來，五糧液在傳承千年釀造技藝的基礎上不斷創新，推動微生物發酵機理等關鍵技術攻關，努力打造具有鮮明中國文化特色的世界級品牌。

也正因此，五糧液品牌價值不斷攀升。在Brand Finance發佈的《2024年度全球品牌價值500強》榜單中，五糧液以258.95億美元的品牌價值位居白酒品牌首位，品牌強度評級達到全球最高級別AAA+。

如今，五糧液更是不斷在深耕國際化的道路上賡續前行。目前已在亞太、歐洲、美洲設立了三大國際營銷中心，在日本東京、中國香港等地持續升級迭代，拓展「中國酒+中國菜」消費場景，創新運用「文化+體驗」的運營模式，向世界傳遞中國白酒文化。

同時，五糧液頻繁亮相G20峰會、博鰲亞洲論壇、進博會等國際舞台，不斷傳遞中國白酒文化的創新與表達，極大地提升了五糧液與中國白酒品牌的形象與價值。

在持續的開放合作中，五糧液通過不斷對外傳播「和合共生、美美與共」文化理念，講述中國白酒故事，增強國際對五糧液品牌及中國品牌的價值認同。

「外國人喜愛的中國品牌」活動由新華社品牌工作辦公室、中國經濟信息社聯合多家機構推出，旨在推動更多中國品牌閃耀世界舞台。

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（編輯：新華絲路Gu Shanshan，電郵：[email protected]）

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