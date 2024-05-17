新華絲路：中國白酒生產商五糧液三度入選「外國人喜愛的中國品牌」

新聞提供者

新華絲路

17 5月, 2024, 17:54 CST

北京2024年5月17日 /美通社/ -- 「外國人喜愛的中國品牌」活動評選結果5月10日在上海舉行的2024中國品牌日晚會上揭曉，中國白酒領軍企業五糧液三度入選「外國人喜愛的中國品牌」。

作為中國民族品牌的典型代表和中國白酒龍頭企業，五糧液在此次活動中的中國白酒類評選中收穫了最多的網絡投票，表明該品牌受到了海外消費者的高度認可和青睞。

圖片說明：五糧液和美全球行新西蘭站
圖片說明：五糧液和美全球行新西蘭站

多年來，五糧液在傳承千年釀造技藝的基礎上不斷創新，推動微生物發酵機理等關鍵技術攻關，努力打造具有鮮明中國文化特色的世界級品牌。

也正因此，五糧液品牌價值不斷攀升。在Brand Finance發佈的《2024年度全球品牌價值500強》榜單中，五糧液以258.95億美元的品牌價值位居白酒品牌首位，品牌強度評級達到全球最高級別AAA+。

如今，五糧液更是不斷在深耕國際化的道路上賡續前行。目前已在亞太、歐洲、美洲設立了三大國際營銷中心，在日本東京、中國香港等地持續升級迭代，拓展「中國酒+中國菜」消費場景，創新運用「文化+體驗」的運營模式，向世界傳遞中國白酒文化。

同時，五糧液頻繁亮相G20峰會、博鰲亞洲論壇、進博會等國際舞台，不斷傳遞中國白酒文化的創新與表達，極大地提升了五糧液與中國白酒品牌的形象與價值。

在持續的開放合作中，五糧液通過不斷對外傳播「和合共生、美美與共」文化理念，講述中國白酒故事，增強國際對五糧液品牌及中國品牌的價值認同。

「外國人喜愛的中國品牌」活動由新華社品牌工作辦公室、中國經濟信息社聯合多家機構推出，旨在推動更多中國品牌閃耀世界舞台。

原文鏈接：https://www.imsilkroad.com/news/p/521755.html

（編輯：新華絲路Gu Shanshan，電郵：[email protected]

SOURCE 新華絲路

來自同一來源

新華絲路：極氪入選「2024外國人喜愛的中國品牌」

新華絲路：極氪入選「2024外國人喜愛的中國品牌」

5月10日晚，2024中國品牌日晚會在新華社全媒體矩陣播出，50個入選品牌在當晚揭曉，極氪名列其中，成為首度上榜的中國造車新勢力代表。 入選的50個品牌是從8大類100余個初選名單中經網絡投票、客觀數據、海外聲量及專家評審等多維度評審最終選出的。...
新華絲路：四十年高水平對外開放，連雲港實現巨大飛躍

新華絲路：四十年高水平對外開放，連雲港實現巨大飛躍

4月26日至30日，江蘇省連雲港市召開沿海開放40週年大型主題採訪活動，介紹中國改革開放40年間連雲港經濟社會發展取得的巨大成就。 活動獲悉，自1984年連雲港被列為國家首批沿海開放城市以來，連雲港完成了從傳統農業城市到臨港工業城市、全國性綜合交通樞紐、美麗文明的幸福名城的歷史性跨越。...

探索

Image1

啤酒、葡萄酒和烈酒

Image1

飲料

Image1

零售業

Image1

獎項