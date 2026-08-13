新華絲路：福建泉州走出文化賦能城市高質量發展新路

通過一系列落地舉措，泉州維護了文物的歷史風貌，守住古城的煙火底色。

例如，府文廟大成殿修繕保持了建築整體的原汁原味，重現典雅風韻；中山路等歷史文化街區以「微創手術」方式匠心修復，兼顧居民日常生活與歷史風貌保護。

這些務實的保護舉措，加之各級保護機構的設立，讓泉州各類文化載體扎根市井、浸潤民生，文化遺存真正「活」進了百姓生活，建成一批文物保護示範片區。

泉州古城街巷裡，「見人見物見生活」的活態傳承，留住了鄉愁與煙火氣；劇場舞台上，南音裊裊、木偶靈動，好戲連台，叫好又叫座；蟳埔簪花圍破圈，成為全國矚目的現象級文化IP。

規劃完善的公共文化服務體系高效運轉，各類精品文藝佳作在泉州競相湧現。眾多文藝團體與人才匯聚於此，開展文化交流活動，並獻上豐富多彩的文藝展演。

如今，以豐厚文化遺產為根基的文化產業，已成為推動泉州高質量發展的強勁動力。

在安溪縣，鐵觀音不只是名茶，更催生出涵蓋茶莊園、茶文化研學、民宿在內的新興產業。

永春縣深挖傳統制香文化價值，發展香品研發、香療康養、香文創產品生產，拓展海內外銷售渠道。

德化白瓷則走進現代家居用品、藝術收藏以及時尚文創賽道，乘著國潮風尚廣受青睞。

去年，安溪茶產業、永春香產業鏈、德化陶瓷產業集群產值分別達460.5億元、135億元和760億元。

泉州還盤活惠安石雕等其他非物質文化遺產資源，助推形成特色鮮明的本土文化產業集群。

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SOURCE 新華絲路