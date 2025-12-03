U.S. POINTER 結構化健康生活方式計劃----早前已證明可改善認知能力，也可能改善睡眠呼吸中止症、血壓調節與認知韌性。

- 在三個 NIH 資助輔助研究中，已測試兩年生活方式干預「方法」 -

重要結論

聖地亞哥2025年12月4日 /美通社/ -- 根據今天在聖地牙哥舉行的 CTAD 2025 大會上公佈最新數據，兩年多組分健康生活方式干預措施（利用定期兼結構化支援），已證明可改善有認知能力下降風險成年人的認知能力，還可改善血壓調節，減少每小時睡眠呼吸中止症事件。該干預措施還可預防因為某些與阿茲海默症相關腦部變化，而帶來的負面認知影響。

該健康生活方式方案是為了阿茲海默症協會的 U.S. POINTER 試驗而建立，並於去年 7 月在 JAMA 上發表初步結果，並於 AAIC 2025 上報告。為了美國人口而採用的證據為本多組分生活方式干預措施包括：定期進行體能活動、MIND 飲食、透過電腦訓練和其他智力及社交活動而進行認知挑戰，以及定期與研究臨床醫生回顧健康指標和設定目標。

阿茲海默症協會科學總監兼醫療事務主管 Maria C. Carrillo 博士表示：「這些研究告訴我們，U.S. POINTER 生活方式干預利用結構化支援，除了改善認知能力，還帶來實際兼顯著健康好處—-並於已知降低認知能力衰退與認知障礙症風險的方面，體現這些好處。這種正面關係，可能倍增嚴格遵循結構化 U.S. POINTER 『方法』帶來的好處。」

Carrillo 博士補充：「總括來說，我們現在更全面了解 U.S. POINTER 干預措施如何影響大腦健康和整體健康。」

這些干預措施分為「結構化」和「自我引導」兩種，並於強度、結構、責任與支援有所分別。「結構化干預」組試驗參與者與「自我引導干預」組試驗參與者相比，前者顯示較大整體認知表現改善，這項好處可能反映減慢認知老化一至兩年。

大腦血流調節不良和睡眠問題/不規律睡眠模式，均為已知的認知能力衰退與認知障礙症（包括阿茲海默症）風險因素。因此，這些最新成果描述 U.S. POINTER 結構化干預的額外好處。

這些最新數據報告來自一系列 NIH 的 National Institute on Aging (NIA) 資助之 U.S. POINTER 輔助研究：

第四項輔助研究 POINTER 微生物群研究已於 CTAD 2025 以海報展示，稍後將進行更全面報告。

NIA 主任 Richard Hodes 博士表示：「我對這些 U.S. POINTER 輔助研究的早期發現感到鼓舞。這些發現可能促成 U.S. POINTER 試驗的正面結果，並為生理機制提供寶貴見解。即將發表論文和對這豐富數據集的持續分析，將加深我們對多模式干預如何可促進大腦健康的理解。」

NIA 計劃主任 Kristina McLinden 博士表示：「這些研究提供一個前所未有的機會，更了解健康生活方式改變對整體健康，以及認知衰退與認知障礙症風險的影響。」

POINTER-zzz

在老人中，睡眠障礙是非常普遍，經常未被發現或得到治療，並與不良大腦健康結果相關（包括認知衰退）。這突顯睡眠對阿茲海默症和其他導致認知障礙症的疾病，作為可改變的風險因素。這些改善睡眠的干預措施，也可能改善老人的認知功能。U.S. POINTER 結構化干預措施的兩個組成部份是體育活動與健康飲食，均已證明可改善整體睡眠健康。

POINTER-zzz 研究調查生活方式改變能否改善參與 U.S. POINTER 臨床試驗 780 名成人子集的睡眠質素。他們開始該研究時，研究組近 65% 患有輕度睡眠呼吸中止症。POINTER-zzz 使用簡單睡眠測試，而這些測試在家完成。這些測試包括佩戴類似手錶的裝置過夜，從而量度睡眠呼吸中止症、睡眠不安和其他睡眠障礙。

「結構化干預組」研究參與者與「自我引導組」研究參與者比較，前者因睡眠呼吸中止症而引起呼吸紊亂，每小時減少 1 至 2 次。

美國北卡羅萊納州溫斯頓-塞勒姆 Wake Forest University School of Medicine 內科及公共衛生科學教授與 Wake Forest Alzheimer's Disease Research Center 副主任 Laura D. Baker 博士說：「我們對這項發現感到興奮，因為它表示結構化干預不僅改善認知能力，還改善其他影響大腦健康的行為，這可能會增強預防認知障礙症。此結構化干預對睡眠的正面影響，加深 U.S. POINTER 試驗結果對美國老人的意義。」Baker 博士是主試驗的主要研究員之一，也是睡眠輔助研究的主要研究員。

POINTER-NV

大腦需要充足血液供應，才能維持穩定氧氣和養份供應。雖然已充份證實阿茲海默症和相關認知障礙症與大腦血流減少相關，但很少研究調查血管健康如何對腦部血流調節重要。因此，主要重點是神經血管輔助研究。

POINTER-NV 招募 491 名主試驗參與者，他們在基線、第 12 個月和第 24 個月完成全面血管健康測試。研究人員採用多種方法（例如超聲波檢查和連續血壓監測），量度人體與腦內血管的結構與功能。

許多 POINTER-NV 研究參與者有導致心臟和血管的壓力問題，例如動脈栓塞、動脈僵硬或站立時血壓下降。研究人員發現「結構化干預」對心血管系統有顯著益處，並具備血壓突然改變的反應能力。這與「自我指導組」相比，血壓調節能力有所提升。結構化干預也改善人體最大動脈和大腦主要供血動脈中，幾項血管健康指標。

輔助研究的主要研究員 Brinkley 博士和 Shaltout 博士表示：「我們的研究結果表示，結構化多方面生活方式干預可改善身體的血壓調節能力。這對正常大腦血液供應，至關重要。改善血壓調節還可減少老化相關血管變化，預防有害兼脈衝式血流（過快兼過多）進入大腦。這些好處可能有助支援 U.S. POINTER 參與者的認知功能，以及整體大腦健康。」

POINTER-Neuroimaging

POINTER-Neuroimaging 是首個大規模調查，了解生活方式干預如何影響腦內阿茲海默症與認知障礙症的生物標記。來自五大研究中心的試驗參與者獲邀接受 MRI 和 Aβ 及 tau 正電子發射斷層掃描 (PET) 成像，從而評估 U.S. POINTER 干預對大腦健康的影響。這些影響包括 (1) 阿茲海默症與腦血管疾病的腦成像生物標記，以及 (2) 這些生物標記影響帶來的認知好處。

POINTER-Neuroimaging 研究招募約 50% 主試驗參與者。研究人員發現，在研究中具備某些與阿茲海默症相關的腦部變化（海馬體體積較小或 tau 蛋白積累較多）的人士，「結構化生活方式干預」組與「自我引導生活方式干預」組比較腦部變化，前者獲得較大認知好處。可是，腦內澱粉樣蛋白是否存在或存在水平，並不影響認知好處的多寡。

該輔助研究的主要研究員 Susan Landau 博士表示：「參與 U.S. POINTER 研究的結構化干預措施，可預防 tau 蛋白纏結沉積或較小基線海馬體積帶來的負面影響。換句話說，具備某些高風險大腦特徵的人士接受干預後，獲得更大認知好處。但是，澱粉樣蛋白沉積（阿茲海默症的主要生物標記）不是這些高風險特徵之一。這表示無論參與者是否具備澱粉樣蛋白沉積，均可從這種干預措施中得到相同好處。」

下列 US POINTER 輔助研究均獲 NIH 資助：

