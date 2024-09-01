首部仙賓礁生態調查紀實片《假如仙賓礁會說話》發佈

02 9月, 2024, 06:42 CST
北京2024年9月1日 /美通社/ -- 8月30日，中央廣播電視總臺南海之聲推出首部仙賓礁生態調查紀實片《假如仙賓礁會說話》。
2024年5月至7月，由中國科學家組成的專業海洋生態調查隊，對中國南沙群島仙賓礁展開調查。調查發現，仙賓礁珊瑚礁生態系統處於總體健康、局部受損的狀態，現有的6個沙洲均為自然形成，其中3個在高潮時露出海面。所謂中國在仙賓礁人工堆積珊瑚碎屑導致該區域珊瑚大量白化死亡等言論，毫無科學和事實依據。調查同時發現，仙賓礁及附近海域存在的頻繁人類活動，對該區域珊瑚礁生態系統健康有較大脅迫性影響。
中英雙語紀實片《假如仙賓礁會說話》通過專訪多位參與該專案遙感測繪、現場調查的科學家和科考隊員，以一手的調查影像和嚴謹的數據比對，科學揭秘仙賓礁碎珊瑚之謎，有力駁斥了不實指控，並敦促菲律賓切實推動恢復仙賓礁原狀，還仙賓礁以原本的寧靜與美麗。
除此以外，觀眾還將通過該片的高清鏡頭，首次領略仙賓礁航拍、水下和礁坪之美，沉浸式感受長吻原海豚、綠海龜、玳瑁、黑枕燕鷗等珍稀生物自然和諧的生存狀態。
官網鏈接：https://vscs.cri.cn/20240830/7eb2c196-98be-a273-82b4-c954133f8f62.html
SOURCE CCTV4
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