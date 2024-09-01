首部仙賓礁生態調查紀實片《假如仙賓礁會說話》發佈

中英雙語紀實片《假如仙賓礁會說話》通過專訪多位參與該專案遙感測繪、現場調查的科學家和科考隊員，以一手的調查影像和嚴謹的數據比對，科學揭秘仙賓礁碎珊瑚之謎，有力駁斥了不實指控，並敦促菲律賓切實推動恢復仙賓礁原狀，還仙賓礁以原本的寧靜與美麗。

除此以外，觀眾還將通過該片的高清鏡頭，首次領略仙賓礁航拍、水下和礁坪之美，沉浸式感受長吻原海豚、綠海龜、玳瑁、黑枕燕鷗等珍稀生物自然和諧的生存狀態。

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SOURCE CCTV4