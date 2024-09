BEIJING, 2 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 30 août, CMG Voice of the South China Sea a publié le premier documentaire sur l'étude écologique de Xianbin Jiao, intitulé « If Xianbin Jiao Could Speak » (Si Xianbin Jiao pouvait parler).

The poster of First Documentary on Ecological Survey of Xianbin Jiao Released If Xianbin Jiao Could Speak

De mai à juillet 2024, une équipe de scientifiques chinois a mené une étude écologique marine professionnelle dans le Xianbin Jiao du Nansha Qundao. L'étude a révélé que l'écosystème du récif corallien de Xianbin Jiao est généralement en bonne santé, avec quelques dommages localisés. Les six cayes actuellement présentes sont toutes formées naturellement, et trois d'entre elles sont exposées au-dessus du niveau de la mer à marée haute. Les affirmations selon lesquelles « la Chine a déversé des débris coralliens à Xianbin Jiao et a provoqué un blanchiment et une mort massive des coraux » ne reposent sur aucune base scientifique ou factuelle. L'étude a également révélé que les activités humaines fréquentes à l'intérieur et autour de Xianbin Jiao constituent une menace importante pour la santé de l'écosystème des récifs coralliens de la région.

Le documentaire bilingue chinois-anglais intitulé « If Xianbin Jiao Could Speak » (Si Xianbin Jiao pouvait parler) présente des interviews de scientifiques et de chercheurs impliqués dans la télédétection et les enquêtes sur le terrain du projet. Grâce à des images de première main et à des comparaisons rigoureuses de données, le documentaire lève scientifiquement le voile sur le mystère des coraux brisés à Xianbin Jiao, réfutant ainsi les fausses accusations. Elle appelle également les Philippines à prendre des mesures concrètes pour rendre au récif sa tranquillité et sa beauté d'origine.

En outre, le public découvrira pour la première fois la beauté de Xianbin Jiao grâce à des images aériennes, sous-marines et de récifs époustouflantes. Le documentaire offre un aperçu immersif de l'existence naturelle et harmonieuse d'espèces rares telles que les dauphins à long bec, les tortues de mer vertes, les tortues imbriquées et les sternes à nuque noire.

Lien vers le site officiel : https://vscs.cri.cn/20240831/ced5d693-50d9-f15f-1346-be87faa2ad97.html

