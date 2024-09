BEIJING, 2. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 30. August veröffentlichte CMG Voice of the South China Sea den ersten Dokumentarfilm über die ökologische Untersuchung von Xianbin Jiao mit dem Titel „If Xianbin Jiao Could Speak".

The poster of First Documentary on Ecological Survey of Xianbin Jiao Released If Xianbin Jiao Could Speak

Von Mai bis Juli 2024 führte ein Team chinesischer Wissenschaftler eine professionelle meeresökologische Untersuchung des Xianbin Jiao des Nansha Qundao durch. Die Untersuchung ergab, dass das Korallenriff-Ökosystem von Xianbin Jiao im Allgemeinen gesund ist, mit einigen lokal begrenzten Schäden. Die sechs gegenwärtigen Buchten sind alle natürlich entstanden, wobei drei bei Flut über dem Meeresspiegel liegen. Die Behauptungen, dass „China Korallenabfälle in Xianbin Jiao versenkt und dadurch ein massives Korallenbleichen und -sterben verursacht hat", entbehren jeglicher wissenschaftlicher oder sachlicher Grundlage. Die Untersuchung ergab auch, dass häufige menschliche Aktivitäten in und um Xianbin Jiao eine erhebliche Bedrohung für die Gesundheit des Korallenriff-Ökosystems in diesem Gebiet darstellen.

Der zweisprachige chinesisch-englische Dokumentarfilm If Xianbin Jiao Could Speak (Wenn Xianbin Jiao sprechen könnte) enthält Interviews mit Wissenschaftlern und Forschern, die an der Fernerkundung und den Untersuchungen des Projekts vor Ort beteiligt waren. Anhand von Aufnahmen aus erster Hand und strengen Datenvergleichen entschlüsselt der Dokumentarfilm auf wissenschaftliche Weise das Geheimnis der zerstörten Korallen in Xianbin Jiao und widerlegt damit falsche Anschuldigungen. Außerdem werden die Philippinen aufgefordert, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um das Riff in seiner ursprünglichen Ruhe und Schönheit wiederherzustellen.

Darüber hinaus können die Zuschauer die Schönheit von Xianbin Jiao zum ersten Mal anhand von atemberaubenden Luft-, Unterwasser- und Riffaufnahmen erleben. Der Dokumentarfilm bietet einen tiefen Einblick in die natürliche und harmonische Existenz seltener Arten wie Langschnauzen-Spinnerdelfine, Grüne Meeresschildkröten, Echte Karettschildkröten und Schwarznackenseeschwalben.

Offizieller Link zur Website: https://vscs.cri.cn/20240831/ced5d693-50d9-f15f-1346-be87faa2ad97.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2493890/The_poster_of_First_Documentary_on_Ecological_Survey_of_Xianbin_Jiao_Released_If_Xianbin_Jiao_Could.jpg

KONTAKT: Wei Nie, [email protected]