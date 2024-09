PEKÍN, 3 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- El 30 de agosto, CMG Voice of the South China Sea lanzó el primer documental sobre el estudio ecológico de Xianbin Jiao, titulado "Si Xianbin Jiao pudiera hablar".

De mayo a julio de 2024, un equipo de científicos chinos realizó un estudio ecológico marino profesional en Xianbin Jiao, en el archipiélago Nansha. El estudio reveló que el ecosistema de arrecifes de coral de Xianbin Jiao está en general sano, con algunos daños localizados. Los seis cayos presentes actualmente se formaron de forma natural, y tres de ellos quedan expuestos por encima del nivel del mar durante la marea alta. Las afirmaciones de que "China arrojó restos de coral en Xianbin Jiao y causó un blanqueamiento masivo y la muerte de los corales" carecen de cualquier base científica o fáctica. El estudio también descubrió que las frecuentes actividades humanas en Xianbin Jiao y sus alrededores plantean amenazas significativas para la salud del ecosistema de arrecifes de coral de la zona.

El documental bilingüe chino-inglés If Xianbin Jiao Could Speak ("Si Xianbin Jiao pudiera hablar") incluye entrevistas con científicos e investigadores que participaron en la teledetección y las investigaciones in situ del proyecto. A través de imágenes de primera mano y comparaciones rigurosas de datos, el documental desentraña científicamente el misterio de los corales rotos en Xianbin Jiao, refutando eficazmente las acusaciones falsas. También hace un llamamiento a Filipinas para que adopte medidas concretas para devolver al arrecife su tranquilidad y belleza originales.

Además, el público podrá experimentar la belleza de Xianbin Jiao por primera vez a través de impresionantes imágenes aéreas, submarinas y desde lo alto del arrecife. El documental ofrece una visión inmersiva de la existencia natural y armoniosa de especies raras como los delfines de hocico largo, las tortugas marinas verdes, las tortugas carey y los charranes de nuca negra.

Enlace al sitio web oficial: https://vscs.cri.cn/20240831/ced5d693-50d9-f15f-1346-be87faa2ad97.html