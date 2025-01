美國郵政署推出最新農曆新年郵票

喜迎2025年乙巳蛇年

波士頓2025年1月15日 /美通社/ -- 美國郵政署今天在美國波士頓歷史悠久的博赫中心王安劇院(Boch Center Wang Theatre)揭曉2025年乙巳蛇年農曆新年郵票。美國郵政署印製了2100萬張郵票,現已在各郵局及網站usps.com上販售。

歡迎以#LunarNewYearSnake 和#LunarNewYearStamp標籤在社群媒體上分享喜訊。

美國郵政署財務總監兼執行副總裁Luke Grossmann為這款郵票進行揭幕並表示:「我們的農曆新年郵票系列深受歡迎,我們為郵票能彰顯並慶祝美國的多元文化而感到自豪。」他續稱:「大家使用這些充滿生氣的郵票寄送信件和包裹時,我們誠心祝願各位在『乙巳蛇年』行大運,身體健康、心想事成、財源廣進。」

出席儀式的其他嘉賓包括波士頓市長吳弭辦公室幕僚長朱婷(Tiffany Chu)、波士頓華埠社區中心(BCNC)董事會成員Terri Mock、亞裔美國人基金會(TAAF)財務總監Isabel Kim、歌手Juliet Brownell-Lee,以及華林功夫太極舘表演團(Wah Lum Kung Fu and Tai Chi Academy Performance Troupe)。

農曆新年郵票背景

農曆新年假期是慶祝新開始的節日,落在冬至後的第二個新月。1月29日,全球數百萬人將舉行遊行和聚會,裝飾紅色與金色燈籠,燃放煙花鞭炮以驅逐邪靈,並邀請親朋好友共享傳統美食,歡慶農曆新年的來臨。這一天亦標誌著蛇年伊始,蛇是中國十二生肖中的第六個生肖。蛇年將於2026年2月16日結束。

這個節日——以及圍繞農曆新年的幾週慶祝活動——標誌著東南亞傳統種植季節的開始,但現代的農曆新年慶祝活動遍及全球,無論是來自中國、南韓、越南、印尼、蒙古、馬來西亞、新加坡等國家和地區的人們,都會參與其中。在越南被稱為「節元旦」(Tết),在南韓稱為「歲首」(Seollal),在中國等地則稱為「春節」,農曆新年歷來標誌著春天的來臨。紅色和金色象徵著希望與承諾,在這個吉祥的時節,這兩種顏色隨處可見。

中國農曆每一年都與十二生肖中的一個動物相關聯,每個動物都有其獨特的性格特徵。據說出生於蛇年的人沉默、聰明且深思熟慮,因此他們通常是熟練的音樂家、哲學家、作家和教師。

郵票設計

美國郵政署藝術總監 Antonio Alcalá 與藝術家 Camille Chew攜手合作,為農曆新年郵票系列創作了既新穎又富有趣味和慶祝氛圍的設計。Camille Chew的三維立體作品讓人聯想到農曆新年巡遊表演中常見的龍舞或獅舞所使用的精美裝飾面具,這些作品是對傳統剪紙民間藝術工藝的現代詮釋,這些工藝通常在這個吉祥的時節創作。

蛇面具以綠色和藍色為主要色調,並融合了具有象徵意義的元素。藍色的點綴代表中國文化中的木元素,這一選擇與蛇年相得益彰。春天的紙花裝飾著金色的葉片和橙色的花朵。裝飾性的紫色圓球懸掛在藍色繩索上,垂掛於面具上。

藝術家Camille Chew用手工印刷的紙張製作了三維立體蛇面具,然後將其裁剪、刻痕、摺疊成型。然後,她用丙烯顏料和其他紙質元素(如花朵和流蘇)點綴面具,並在面具背面覆蓋一層紙漿。隨後,Sally Andersen-Bruce在白色背景下為這系列作品拍攝了這個面具。

藝術家以其獨特的風格繪製了十二生肖插圖,並以金色和橙色箔印完成,排列成垂直線條,位於20枚郵票的左右兩側。在頂部以大寫英文字母印有藍色的「LUNAR NEW YEAR」(農曆新年),接著是橙色的「YEAR OF THE SNAKE」(蛇年)。

農曆新年郵票以每版20枚的形式發行。作為「永久郵票」(Forever Stamp),其價值將始終等同於當前的一盎司重量一級郵件(First-Class Mail)價格。

郵政產品

客戶可瀏覽網站usps.com/shopstamps上的郵政商店(Postal Store)、致電844-737-7826、透過郵寄USA Philatelic或在全國各地的郵局購買郵票及其他集郵產品。如需官方授權郵票產品,請在亞馬遜上選購美國郵政署官方授權系列(USPS Officially Licensed Collection on Amazon)。有關郵票、揭幕儀式及郵票啟發產品的更多資訊,請瀏覽StampsForever.com。

