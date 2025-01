미국 우정국, '뱀의 해' 맞아 새 음력설 우표 발행

보스턴, 2025년 1월 15일 /PRNewswire/ -- 미국 우정국이 15일 보스턴의 역사적인 보흐센터 왕 극장(Boch Center Wang Theatre)[https://www.wangtheatreboston.com/ ]에서 '음력설: 뱀의 해(Lunar New Year: Year of the Snake)' 우표를 처음으로 선보였다. 우정국은 총 2100만 장의 우표를 인쇄했으며, 현재 우체국과 usps.com에서 판매 중이다.

해시태그 #LunarNewYearSnake와 #LunarNewYearStamp를 사용해 이 뉴스를 SNS에 공유해주시길 바란다.

이 기념우표를 헌정한 미국 우정국 부사장인 루크 그로스만[https://about.usps.com/who/leadership/officers/cfo-evp.htm ] 최고재무책임자(CFO)는 "우리가 만든 음력설 우표 시리즈는 매우 인기가 높다"면서 "우표가 미국의 위대한 다양성을 보여주고 기념하는 데 큰 역할을 하고 있다는 사실에 자부심을 느낀다"고 말했다. 그는 이어 "이 최신 우표를 이용해 편지와 소포를 보내는 모든 분들께 건강과 큰 기쁨, 많은 번영을 누리는 '뱀의 해가 되길 바란다"고 기원했다.

우표 발매 행사에는 티파니 추(Tiffany Chu) 보스턴 시장실 비서실장[https://www.boston.gov/departments/mayors-office/tiffany-chu ], 테리 목(Terri Mock) BCNC 이사[https://bcnc.net/leadership ], 이사벨 킴(Isabel Kim) 아시아아메리칸재단(TAAF) CFO[https://www.taaf.org/about-us/home#board ], 가수 줄리엣 브라운렐-리(Juliet Brownell-Lee), 그리고 와 룸 쿵후 및 태극권 아카데미 공연단(Wah Lum Kung Fu and Tai Chi Academy Performance Troupe)[https://www.wahlumacademy.com/ ]도 참석했다.

음력설 우표 제작 배경

동지 이후 중국 음력 두 번째 초승달을 기념하는 날인 음력설은 새로운 시작을 축하하는 날이다. 1월 29일에는 전 세계 수백만 명의 사람들이 퍼레이드를 하고, 파티를 열고, 붉은색과 금색 등불로 장식하고, 폭죽을 터뜨려 악령을 쫓고, 가족과 친구들을 초대해 전통 음식을 나누며 음력설을 맞이한다. 올해 음력설은 중국 12간지와 연관된 동물 중 여섯 번째 동물인 뱀의 해이다. 뱀의 해는 2026년 2월 16일에 끝난다.

음력설과 설 무렵 몇 주 동안은 동남아시아의 전통적인 농사철의 시작을 알리지만, 현대 음력설 축제는 한국, 중국, 베트남, 인도네시아, 몽골, 말레이시아, 싱가포르 등 다양한 민족의 사람들을 위해 전 세계에서 열린다. 한국에서는 설날, 베트남에서는 뗏(Tet), 중국과 다른 나라에서는 춘절로 알려진 음력설은 역사적으로 봄이 왔음을 알린다. 이 경사스러운 시기에는 희망과 약속을 상징하는 붉은색과 금색을 어디에서나 볼 수 있다.

중국 음력 달력에서는 매년이 12간지 동물 중 하나와 연관되어 있으며, 동물마다 고유한 특성을 가지고 있다. 예를 들어, 뱀의 해에 태어난 사람들은 조용하고, 현명하며, 사색적이라고 알려져 있어, 음악가, 철학자, 작가, 교사로서 재능을 발휘할 수 있다고 한다.

우표 디자인

USPS의 아트 디렉터인 안토니오 알칼라(Antonio Alcala)[https://studioa.com/index.html#section_4 ]가 예술가 카밀 츄(Camille Chew)[https://camillechew.com/ ]와 함께 음력설 우표를 제작하면서 새롭고 재미있으면서 축하 분위기를 느끼게 해주는 이미지를 창조했다. 음력설 퍼레이드에서 자주 볼 수 있는 용춤이나 사자춤에서 쓰이는 정교하게 장식된 가면을 연상시키는 츄의 입체 작품은 이 상서로운 시기에 만들어지는 오랜 전통의 종이공예 민속 예술을 현대적으로 재해석한 것이다.

녹색과 파란색을 주된 색상으로 사용한 뱀 가면에는 상징적인 의미가 담겨있다. 파란색 악센트는 중국 문화에서 나무를 상징하는 색상으로 뱀의 해에 걸맞은 선택이다. 봄을 상징하는 종이 꽃은 금박과 오렌지색 꽃잎으로 장식되어 있다. 장식용 보라색 장신 구슬들은 파란색 끈으로 가면에 매달려 있다.

츄는 수작업으로 인쇄한 종이를 사용해 3차원 뱀 가면을 제작한 후 자르고, 홈을 파고, 접어서 모양을 만들었다. 이후 아크릴 물감과 꽃과 술과 같은 다른 종이 장식을 더해 가면을 꾸몄고, 가면 뒷면은 펄프에 아교를 섞어 만들어 습기에 무르고 마르면 아주 단단한 혼응지(混凝紙)로 덮었다. 샐리 앤더슨-브루스(Sally Andersen-Bruce)[http://sabphoto.com/bio.html ]는 흰색 배경에서 가면을 촬영해 이번 우표 시리즈를 완성했다.

12가지 띠 동물 일러스트는 작가의 독특한 스타일로 그려졌고, 금색과 주황색 포일로 마감해 20개 우표 판(여러 개의 우표가 일정한 형식으로 배열된 한 장의 전체) 왼쪽과 오른쪽에 세로로 배열됐다. 판 상단에는 대문자로 LUNAR NEW YEAR라는 문구가 파란색으로 인쇄되어 있고, 그 아래에는 YEAR OF THE SNAKE라는 문구가 주황색으로 인쇄되어 있다. 음력설 우표는 20장 묶음으로 발행된다. 영구 우표로 발행되므로 현재의 일반우편(First-Class Mail) 1온스 가격과 항상 동일한 가치를 지닌다.

우편 상품

고객들은 844-737-7826으로 전화하거나 전국 우체국에서 우편스토어[https://store.usps.com/store/home ]를 통해 우표와 기타 수집용 우표 상품을 구입할 수 있다. 공식적으로 라이선스된 우표 상품의 경우, 아마존에서 USPS 공식 라이선스 컬렉션[https://www.amazon.com/stores/page/492FEE3E-DB32-4E8F-9A5F-D5C8E9E274BD ]을 구입하기 바란다.

고객은 844-737-7826으로 전화하거나, USA 필라텔릭(USA Philatelic)[https://store.usps.com/store/product/stamp-collectors/usa-philatelic-P_012007 ]을 거쳐 우편으로나, 전국 우체국에서 usps.com/shopstamps의 우편 스토어(Postal Store)[https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4339565-1&h=4162030718&u=https%3A%2F%2Fstore.usps.com%2F&a=Postal+Store ]를 통해 우표와 기타 우표 관련 상품을 구매할 수 있다. 공식적으로 라이선스를 받은 우표 제품은 아마존 USPS 공식 라이선스 컬렉션[https://www.amazon.com/stores/page/492FEE3E-DB32-4E8F-9A5F-D5C8E9E274BD ]에서 구매할 수 있다. 우표, 헌정식, 우표 관련 상품에 대한 추가 정보는 StampsForever.com에서 확인할 수 있다.

특이 사항: 미국 우정국은 독립적인 연방 정부 기관으로 자체 재정 조달을 의무화하고 있으며, 1억 6900만 개의 주소로 일주일에 6일 내지 7일 안에 저렴하고 안전하고 믿을 수 있는 우편물 및 소포 배송으로 미국 사회에 봉사하고 있다. 초당적인 이사회가 감독하는 우정국은 우편 네트워크를 현대화하고, 장기적으로 재정의 지속 가능성을 회복하고, 모든 우편 및 배송 카테고리에 속하는 서비스를 획기적으로 개선하고, 미국에서 가장 가치 있고 신뢰할 수 있는 브랜드 중 하나로 조직을 유지하기 위한 10년간의 혁신 계획인 '미국을 위한 배달[https://about.usps.com/what/strategic-plans/delivering-for-america/ ]을 시행하고 있다.

우체국은 일반적으로 운영비에 대해 세금을 받지 않으며, 우편물, 상품 및 서비스 판매로 운영 자금을 조달한다.

방송용 수준의 비디오와 오디오와 스틸 사진 등 USPS 미디어의 리소스가 필요할 경우 USPS 뉴스룸[https://about.usps.com/newsroom/ ]을 방문하기 바란다. 엑스(구 트위터)[https://x.com/usps ], 인스타그램[https://www.instagram.com/uspostalservice/ ], 핀터레스트[https://www.pinterest.co.kr/uspsstamps/ ] 그리고 링크드인[https://www.linkedin.com/company/usps/ ]에서 우리를 팔로우할 수 있다. USPS 유튜브 채널[https://www.youtube.com/user/uspstv/custom ]을 구독하고 페이스북[https://www.facebook.com/USPS/ ]에서 '좋아요'를 누르기 바란다. 우정국에 대한 상세 정보는 usps.com과 facts.usps.com에서 구할 수 있다.

전국 연락처: David P. Coleman

[email protected]

202-425-1476

usps.com/news

지역 연락처: Steve Doherty

[email protected]

617-529-8751

usps.com/news

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/1854012/USPS_Logo.jpg

SOURCE U.S. Postal Service