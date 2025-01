USPS、最新の旧正月切手を発表

2025年は蛇年

ボストン、2025年1月15日 /PRNewswire/ -- 米国郵政公社は本日、旧正月を発表しました:ボストンの歴史的な ボッホ・センター・ワング劇場 にある蛇年の切手。郵政公社は2100万枚の切手を印刷し、現在郵便局と usps.com で販売されています。

ハッシュタグ#LunarNewYearSnake と#LunarNewYearStampを使用してソーシャルメディアでニュースを共有してください。

「当社の旧正月切手シリーズは非常に人気があり、アメリカの多様性を強調し、祝う方法を非常に誇りに思っています」と、切手を奉納した米国郵政公社の最高財務責任者兼執行副社長の Luke Grossmann(ルーク・グロスマン) 氏は述べました。「この鮮やかな切手を使って手紙や荷物を郵送する皆さんに、『蛇年』が健康と大きな喜び、そして多くの繁栄をもたらすことを私たちは願っています。」

式典には他に、 ボストン市長Wu(ウー)氏の事務所の首席補佐官Tiffany Chu(ティファニー・チュー)氏 も出席しました; Terri Mock(テリ・モック)、BCNC 取締役会 ; Isabel Kim(イザベル・キム)、アジア系アメリカ人財団(TAAF)最高財務責任者。 ; 歌手のJuliet Brownell-Lee(ジュリエット・ブラウネル・リー)、そして Wah Lum Kung Fu(ワー・ラム・カンフー)と太極拳アカデミー公演団。

旧正月切手の背景

旧正月は、中国太陰暦の冬至に続く2回目の新月に当たる、新たな始まりを祝う祝日です。1月29日には、世界中で何百万人もの人々がパレードやパーティーを開き、赤や金色の提灯で飾り付けをし、悪霊を追い払うために爆竹を打ち鳴らし、家族や友人を招いて伝統的な食べ物を分かち合いながら新年を迎えます。この日は、中国の十二支の6番目の動物である蛇の年の始まりでもあります。蛇の年は2026年2月16日に終わります。

この祝日とそれを囲む数週間の祝賀行事は、東南アジアの伝統的な植え付けシーズンの始まりを示しますが、現代の旧正月のお祝いは、中国、韓国、ベトナム、インドネシア、モンゴル、マレーシア、シンガポールなどの国々の血を引く人々のために世界中で行われます。ベトナムではテト、韓国ではソルラル、中国やその他の地域では春節として知られる旧正月は、歴史的に春の到来を告げるものです。希望と約束を表す赤と金の色が、この縁起の良い時期にはいたるところに現れます。

中国の太陰暦では、毎年、十二支の12の動物の1つに関連付けられており、それぞれに特徴的な特徴があります。蛇年に生まれた人は、静かで賢く、深く考える人だと言われており、優れた音楽家、哲学者、作家、教師になることができます。

切手のデザイン

USPSのアートディレクター、 Antonio Alcalá(アントニオ・アルカラ) は、アーティストの Camille Chew(カミーユ・チュー) と共同で旧正月シリーズの切手制作に取り組み、新鮮で楽しく、お祝いムードのあるイメージを作り上げました。旧正月のパレードでよく行われる龍舞や獅子舞で使われる精巧に装飾された仮面を思い起こさせるチューの立体作品は、縁起の良いこの時期に作られる紙切りの民芸品の長い伝統を現代風にアレンジしたものです。

緑と青を主な色として使った蛇の仮面には、象徴的な意味を持つ要素が組み込まれています。青のアクセントは中国文化における木の要素を表しており、蛇年にふさわしい選択です。春の紙の花は金箔とオレンジ色の花で飾られています。青い紐についた紫色の装飾的な飾り玉が仮面から垂れ下がっています。

チューは、手刷りの紙で立体的な蛇の仮面を作り、それを切り、切り込みを入れ、形を整えて折りました。その後、彼女はマスクをアクリル絵の具や花やタッセルなどの紙の要素で装飾し、マスクの裏側を張り子の層で覆いました。 Sally Andersen-Bruce(サリー・アンダーセン・ブルース) はその後、このシリーズのために白い背景でマスクを撮影しました。

アーティスト独自のスタイルで描かれ、金色とオレンジ色の箔で仕上げられた12の干支の動物のイラストは、20枚の切手のパネルの左右に縦線を形成しています。上部の大文字で「LUNAR NEW YEAR」が青色で印刷され、続いて「YEAR OF THE SNAKE」がオレンジ色で印刷されています。

旧正月切手は20枚のパネルで発行されます。。永久切手であるため、現在のファーストクラスメール1オンスの価格と常に同等の価値になります。

郵便関連商品

Postal Store ( usps.com/shopstamps ,)では、切手や郵便関連商品をご購入いただけます。また、電話(844-737-7826)、メール( USA Philatelic )、アメリカ国内の郵便局でもお買い求めいただけます。公式ライセンスの切手製品については、 Amazon の USPS 公式ライセンス コレクション をご購入ください。切手、奉納式典、切手からヒントを得た製品に関する追加情報は、 StampsForever.com でご覧いただけます。

