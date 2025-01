USPS推出最新农历新年邮票

2025年恰逢蛇年

波士顿2025年1月15日 /美通社/ -- U.S. Postal Service今日在波士顿历史悠久的Boch Center Wang剧院推出农历蛇年邮票。 USPS印制了2,100万枚邮票,现已在各地邮局和usps.com发售。

在社交媒体使用#农历蛇年和#农历新年邮票标签分享这一消息。

“我们的农历新年邮票系列非常受欢迎,而且我们为此深感自豪的是它凸显并发扬了美国伟大的多元文化,”U.S. Postal Service首席财务官兼执行副总裁Luke Grossmann在为该邮票揭幕时表示。 “当大家使用这些色彩鲜艳的邮票寄送信件和包裹时,我们衷心希望‘蛇年’能给每个人带来健康、快乐和富足。”

参加典礼的还有波士顿市长吴弭的办公室幕僚长Tiffany Chu、BCNC董事会成员Terri Mock、亚裔美国人基金会(TAAF)首席财务官Isabel Kim、歌手Juliet Brownell-Lee以及华林功夫太极馆表演队。

农历新年邮票背景

农历新年旨在庆祝新年肇始,通常在中国农历冬至之后的第二个新月到来。 1月29日,全球将有数以百万计的人举行巡游和派对,挂起红色和金色灯笼,燃放鞭炮驱逐邪灵,并邀请亲朋好友分享传统美食,共同迎接新年的到来。 这一天也标志着蛇年的开端,蛇是中国十二生肖中的第六种动物。 蛇年将于2026年2月16日结束。

这一节日以及前后持续数周的庆祝活动,标志着东南亚传统种植季的开始,但如今的农历新年庆祝活动已遍布全球,成为中国人、韩国人、越南人、印尼人、蒙古人、马来西亚人和新加坡人以及其他许多具有相关文化背景的人们共同庆祝的传统节日。 农历新年在越南被称为“Tet”,在韩国称为“Seollal”,而在中国及其他地区则称为“春节”,在传统上象征着春天的到来。 在这个吉祥如意的时节,代表着美好希望与期许的红色和金色随处可见。

中国农历的每一年都对应十二生肖中的一种动物,而每种动物都具有鲜明的特征。 据说蛇年出生的人安静、睿智且善于思考,因此他们会成为出色的音乐家、哲学家、作家和教师。

邮票设计

USPS艺术总监Antonio Alcalá与艺术家Camille Chew携手为农历新年系列邮票创作了充满活力、趣味和庆祝氛围的图像。 Chew的三维作品让人想起农历新年巡游中常见的舞龙或舞狮表演所使用的精美面具,以现代形式呈现了在吉祥时节创作剪纸作品这一悠久的民间艺术传统。

这款蛇面具以绿和蓝为主色调,融入多种具有象征意义的元素。 蓝色在中国文化中象征着木元素,与蛇年相得益彰。 与春天应景的纸花带有金色叶子和橙色花朵装饰。 面具上挂有以蓝色绳子串起的紫色装饰品。

Chew制作的这款三维蛇面具采用手工印花的纸张,然后通过裁剪、刻痕和折叠将其塑造成型。 随后,她用丙烯颜料以及花朵、流苏等其他纸制元素来装饰该面具,并在面具背面覆以一层纸浆。 Sally Andersen-Bruce随后在白色背景前为该系列邮票拍摄了照片。

十二生肖插图,由艺术家采用独特风格绘制,并以金色和橙色箔片装饰,在一版20枚邮票的左右两侧形成垂直线条。 邮票上方以蓝色大写字母印有“LUNAR NEW YEAR”字样,其后以橙色大写字母印有“YEAR OF THE SNAKE”字样。

农历新年邮票每版20枚。 作为永久性邮票,它们的价值始终等同于当前一等邮件1盎司的价格。

邮政产品

如需购买邮票和其他集邮产品,顾客可访问Postal Store(邮政商店)网站usps.com/shopstamps,或致电844-737-7826,或通过USA Philatelic订购邮寄或光顾全美各地的邮局网点。 如需购买官方授权的邮票产品,可浏览Amazon上的USPS官方授权系列。 如需有关邮票、揭幕仪式以及邮票主题产品的更多信息,可访问StampsForever.com。

请注意:USPS(美国邮政总局)是独立的联邦机构,其任务是自筹经费为美国的各个社区提供服务,每周六天(通常是七天)向1.69亿个地址安全、可靠且经济地投递邮件和包裹。 在两党人士组成的理事会监督下,USPS正在实施一项为期10年的转型计划“为美国递送”(Delivering for America),借此推动邮政网络的现代化,恢复长期的财务可持续性,大幅改善所有邮件和运输类别的服务,并使该机构继续跻身美国最受重视和信赖的品牌行列。

USPS通常不会通过税收获得用于运营开支的资金,而是依赖出售邮票、产品和服务为其运营筹集资金。

如需获取USPS媒体资源(包括广播级品质的视频、音频和照片),请访问USPS Newsroom(新闻演播室)。 请在以下平台关注我们:X(原Twitter)、Instagram、Pinterest、Threads和LinkedIn。 订阅USPS YouTube频道,并在Facebook上给我们点赞。 如需有关USPS的更多信息,请访问usps.com和facts.usps.com。

全国联系人:David P. Coleman

[email protected]

202-425-1476

usps.com/news

当地联系人:Steve Doherty

[email protected]

617-529-8751

usps.com/news

U.S. Postal Service